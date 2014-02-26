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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

زینالی مطرح کرد؛

فعالیت باجه عصر و شعب کشیک بانک مسکن گیلان در روزهای پایانی سال/ بخشودگی 6 درصدی جرائم دیر کرد

فعالیت باجه عصر و شعب کشیک بانک مسکن گیلان در روزهای پایانی سال/ بخشودگی 6 درصدی جرائم دیر کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک مسکن گیلان از فعالیت باجه عصر و شعب کشیک بانک مسکن در روزهای پایانی سال خبرداد.

خشنود زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بانک مسکن استان با هدف افزایش خدمات رسانی و بالا بردن سطح رضایت مشتریان ضمن طراحی انواع محصولات جدید سپرده ای با تمدید مهلت بهره مندی مشتریان از بخشودگی شش درصدی جرائم دیر کرد تسهیلات معوق، سپرده پذیری برای برگزاری سی و چهارمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز و غیره باجه های عصر شعب خود را در اسفندماه جاری دایر کرده است.

وی اظهارداشت:  بر این اساس تمامی شعب این بانک در گیلان تا سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه سال جاری بجزء روزهای پنجشنبه تا ساعت 15.30 دقیقه آماده ارائه تمامی خدمات بانکی هستند.

مدیر شعب بانک مسکن گیلان ادامه داد: همچنین در ایام تعطیلات نوروز در روزهای یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم فروردین ماه سال آینده 13 شعبه بانک مسکن در استان از ساعت 9 تا 12 به فعالیت خواهند پرداخت.

کد مطلب 2244497

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