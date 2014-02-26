رونمایی از قهرمان سوپرلیگ کاراته ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با انجام 11 دیدار در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد و در پایان تیم های برتر معرفی خواهند شد. در مهم ترین بازی ایستگاه پایانی دانشگاه آزاد که با سه امتیاز اختلاف نسبت به آذرخودرو در صدر جدول قرار دارد به دیدار لوله سبز آسیا می رود.

این بازی از آن جهت اهمیت دارد که لوله سبز آسیا دور رفت در سالن شهید حیدریان قم مقابل دانشگاه آزاد صاحب برتری شد و دانشگاهیان برای جبرن آن باخت و رسیدن به قهرمانی با بهترین ترکیب خود به میدان می آیند. در کنار نتایج تیمی چند مبارزه انفرادی هم در این دیدار دیدنی خواهد بود.

جدال فرید حقیقی با ابوالفضل شهجردی در کاتای انفرادی، مبارزه امیر یاری، فرید حقیقی و مرتضی حسن زاده که برای لوله سبز به میدان می روند و امیربهادرتدین، روزبه روشنی و سهیل ساجدی فر که تاکنون نتایج خوبی برای دانشگاه کسب کرده اند، در کاتای تیمی می‌تواند دیدنی باشد.

در کومیته انفرادی هم پیکار شاهین جعفری با حسین سمندر یا محمدرضا بخش محمدلو در وزن 67 کیلو گرم، هامون درفشی پور و مجتبی شکوهی در وزن 60 ، میلاد تیغی نفر سوم جوانان جهان و مجید حسن نیا قهرمان آسیا و پیمان سلطانیان با سجاد گنج زاده و یا ذبیح اله پورشیب قطعاً جذاب خواهد بود. سلطانیان در بازی دور رفت پورشیب را شکست داده بود.

آذر خودرو نوین تیم دوم جدول فردا سه بار به روی تاتامی می رود و نیم نگاهی به تاتامی مبارزات دانشگاه دارد تا در صورت لغزش این تیم در دو بازی با جندی شاپور و لوله سبز آسیا، بتواند در اولین حضور سوپر لیگی خود به عنوان قهرمانی دست پیدا کند. هر چند می توان رسیدن به جایگاه نایب قهرمانی را برای اولین تجربه نتیجه قابل قبولی عنوان داشت.

برنامه کامل هفته رقابتهای سوپر لیگ کاراته به شرح زیر است:

مرحله اول:

آوای رزم با جندی شاپور شیراز

مناطق نفت خیز جنوب با برق هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی با لوله سبز آسیا

آذرخودرو نوین قم با شهید داورزنی قرچک

باشگاه پرهام با فولاد مبارکه سپاهان



مرحله دوم:

مناطق نفت خیز جنوب با آوای رزم

دانشگاه آزاد اسلامی با جنوی شاپور شیراز

آذرخودرو نوین قم با برق هرمزگان

باشگاه پرهام با لوله سبز آسیا

فولاد مبارکه سپاهان با شهید داورزنی قرچک



دیدار معوقه:

فولاد مبارکه سپاهان با آذرخودرو نوین

جدول رده بندی تا هفته ماقبل پایانی:

1- دانشگاه آزاد/15 بازی/42 امتیاز تیمی/365 امتیاز انفرادی

2- آذرخودرو/15 بازی/39 امتیاز تیمی/321 امتیاز انفرادی

3- لوله سبزآسیا/16بازی/36 امتیازتیمی/275 امتیاز انفرادی

4- فولادمبارکه سپاهان/15بازی/27 امتیازتیمی/217 امتیاز انفرادی

5- باشگاه پرهام/13بازی/21 امتیاز انفرادی/191 امتیازانفرادی

6- آوای رزم/15بازی/18 امتیازتیمی/180 امتیاز انفرادی

7- صنعت برق هرمزگان/16بازی/18 امتیاز تیمی/177 امتیاز انفرادی

8- مناطق نفت خیزجنوب/16 بازی/15 امتیازتیمی/164 امتیازانفرادی

9- جندی شاپورشیراز/16بازی/12 امتیازتیمی/121 امتیاز انفرادی

10- شهید داورزنی قرچک/15بازی/صفر امتیاز تیمی/61 امتیاز انفرادی