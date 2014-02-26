شنیده هایی از فعالیت انتخاباتی عناصر نزدیک به دولت/ مجلسِ "دولت ساخته" درست نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار "اعتدال" رئیس جمهور اظهار داشت: البته ما اصل این شعار را اسلامی می دانیم که ایشان باید به این شعار در اجرا هم پایبند باشند.

وی با بیان اینکه البته بر اساس توصیه هایی که رئیس جمهور به دولتمردان کرده اند که حرفهای تند خارج از قاعده و افراطی تحویل مردم ندهند این یک فضای آرامش را فراهم کرده است گفت: با این وجود نسبت به عزل و نصب های دولت یازدهم انتقاداتی وارد است چرا که در ابتدا آقای روحانی شعار اعتدال، استفاده از نیروهای فراجناحی، نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب را به کار بردند و گفتند که از نیروهای افراطی استفاده نمی کنند.

حبیبی با بیان اینکه من در اجرای این سیاستها نمودهایی می بینم که با آن اظهار نظرها مطابقت ندارد تصریح کرد: این عدم تطابق را در عزل و نصب ها ما مشاهده کردیم.

آیا تمام وزرا و استانداران دولت قبل افراطی و به درد نخور بودند؟

وی با طرح این سوال که آیا تمام وزرا و استانداران دولت قبل افراطی و به درد نخور بودند و مدیرانی که الان عوض می شوند در دایره افراط بودند ادامه داد: انصافا اینگونه نیست و این کجا با شعار اعتدال می خواند که یک مرتبه دولت به این نتیجه می رسد که 31 استاندار باید عوض شوند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه انصافا برخی از استانداران دولت قبل افراد موفق، معتدل و با کفایت بودند و تنها به جرم اینکه در دولت دهم استاندار بوده اند نباید عوض می شدند ادامه داد: این کار یعنی نادیده گرفتن همه تجربیاتی که آنها کسب کرده اند.

حبیبی افزود: برخی از این استانداران پنج سال استاندار بودند و دو تا سه استان را استانداری کرده بودند و در واقع جانب اعتدال در مورد تغییر آنها رعایت نشد.

کفه اصلاح طلبان در انتصابات دولت سنیگن تر بوده است

وی با بیان اینکه آقای روحانی در ابتدا گفته بودند که در انتخابهای خود از نیروهای معتدل اصولگرا و اصلاح طلب استفاده می کنند گفت: من نمی گویم که در انتصابات به طور 100 درصدی از اصلاح طلبان استفاده شده ولی کفه اصلاح طلبان در انتصابات سنیگن تر بوده و این را با عدد و رقم هم می توانم ثابت کنم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: به نظر من برخی از استانداران منصوب شده خیلی معتدل هستند ولی برخی دیگر افراطیون اصلاح طلب هستند.

حبیبی با بیان اینکه ما چند وقت پیش روند این انتصابات را به رئیس جمهور به عنوان حزب موتلفه تذکر دادیم گفت: به ایشان گفتیم که اگر حضور اصلاح طلبان به خصوص کارگزاران در دولت نسبت به اصولگرایان بیشتر است حداقل مراقب باشید که فتنه گران با نام اصلاح طلبان وارد دستگاهها اجرایی نشوند.

عده ای دارند صورت مسئله فتنه سال 88 را پاک می کنند

وی با بیان اینکه فتنه گران باید خط قرمز دولت باشند ادامه داد: عده ای دارند صورت مسئله فتنه سال 88 را پاک می کنند که اگر اتفاقات فتنه رخ می داد امروز ما شاهد اکران همین روزهایی که در کشور اکراین در حال رخ دادن است بودیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فتنه سال 88 فتنه براندازی بود نه رقابت بین دو نامزد ریاست جمهوری گفت: سردمداران فتنه 88 و خود فتنه مقوله ای است که در تاریخ انقلاب ما پاک نخواهد شد.

حبیبی ادامه داد: این در حالیست که عده ای طلب کار هم شده اند و می گویند ما حاضریم از رفتارهایی که با ما کرده اند گذشت و چشم پوشی کنیم که ما از آنها خواهش می کنیم چشم پوشی نکنید و این در حالیست که تاکنون نیز نظام در مورد آنها رافت به خرج داده است.

درصف منتظرین "سمت" قرار نگرفته ایم

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با میزان به کارگیری نیروهای حزب موتلفه اسلامی در دولت یازدهم گفت: در ابتدای دولت آقای روحانی، من و مرحوم عسگر اولادی و چند نفر دیگر از اعضای حزب موتلفه به ملاقات ایشان رفتیم و گفتیم که رئیس جمهوری که رای می آورد ولو اینکه رقیب ما هم باشد آن را به عنوان رئیس جمهور خود می دانیم منتها ما حزب مردمی هستیم و کار مثبت را تایید و از انجام کار منفی توسط دولت انتقاد می کنیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه ما به ایشان گفتیم که ما برای اداره کشور هم نیرو داریم هم برنامه، این شما هستید که باید از ما نیرو و برنامه بخواهید ادامه داد: دولت تا امروز که 6 اسفند سال 92 است نه یک برنامه و نه یک نیرو از ما خواسته، البته ما هم درصف منتظرین سمت قرار نگرفته ایم چرا که خودمان گفتیم اگر از ما نیرو و برنامه خواستید در خدمت شما هستیم.

توافقنامه ژنو؛ نه فتح الفتوح و نه جام زهر

حبیبی همچنین در در پاسخ به سوالی در رابطه با مذاکرات ژنو عنوان کرد: ما نباید این مذاکرات و توافقنامه را نه یک فتح الفتوح تلقی کنیم و نه به یک جام زهر، تا به امروز هم معتقدم تیم مذاکره کننده نهایت تلاش خود را کرده که خط قرمزهای ما رعایت شود.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده باید تقویت شود چرا که به تعبیر رهبری فرزندان انقلاب هستند گفت: با این وجود به آنها هشدار می دهیم که دارید با گرگ مذاکره می کنید و خصلت گرگ بودن در طرف مقابل به عینه بارز است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه عده ای خیال نکنند که مشکلات ما با آمریکا توسط دیپلماتهای خوش اخلاق حل می شود که اگر اینگونه خیال کنند حتما اشتباه می کنند عنوان کرد: من معتقدم که آمریکا جز زبان مقاومت چیز دیگری را نمی فهمد و اگر هم تا کنون اقدام نظامی علیه ایران نکرده به خاطر این نبوده که نخواسته بلکه نتوانسته است این اقدام را انجام دهد.

گرگ که حقوق بشر سرش نمی شود

حبیبی با تاکید بر اینکه گرگ که حقوق بشر سرش نمی شود تصریح کرد: امروز من معتقدم که آمریکا اگر بداند که با حمله نظامی به اهدافش برای متلاشی کردن نظام جمهوری اسلامی ایران دست پیدا می کند ذره ای در انجام این کار تردید نمی کرد.

وی با تاکید بر اینکه هر یک قدمی که خدایی نخواسته برای سازش با آمریکا به عقب گذاشته شود این کشور چند قدم جلوتر می آید تصریح کرد: دلیل قاطع من جریانات کشور مصر است که به آمریکا باج دادند و حرف خوشایند زدند تا آمریکا کودتای نظامی در مصر انجام داد و کل حکومت را برکنار کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: ما باید از هیئت مذاکره کننده خود تا زمانی که از خط قرمزهای نظام عبور نکرده پشتیبانی کنیم.

برنامه های حزب موتلفه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه های این حزب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم اصولگرایان باید به طرف یک ائتلاف بزرگ قدم بردارند و تعدد نامزدها در حوزه های انتخابیه سم مهلک برای اصولگرایان است.

حبیبی با بیان اینکه حزب موتلفه در طراحی انتخابات سال 94 از همین الان موضوع ائتلاف اصولگرایان را یک موضوع حیاتی می داند تصریح کرد: در صورت تعدد اصولگرایان در انتخابات مجلس نیز حزب موتلفه با کمال میل حاضر است بر اساس شایسته سالاری کنار برود و دنبال سهم خواهی هم نخواهیم بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت نیز نباید در انتخابات مجلس شورای اسلامی به معنای اینکه طرفداران خود را پشتیبانی ورود پیدا کند ادامه داد: در غیر این صورت به طور قطع دخالت در انتخابات محسوب می شود.

شنیده ها از فعالیتهای انتخاباتی عناصر نزدیک به دولت

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه شنیده ایم که عناصر نزدیک به دولت سفر به استانها را برای کارهای انتخاباتی آغاز کرده است گفت: این کار را چه دولت اعتدال، چه دولت اصولگرا و چه اصلاح طلب انجام دهند خلاف قانون کار کردن است.

حبیبی با بیان اینکه نباید اهرم های دولتی در مجلس درست کنیم و یا مجلس دولت ساخته درست کنیم گفت: باید مجلس با رای مردم شکل بگیرد و امیدورایم که دولت توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد و دخالتی در موضوعات انتخاباتی به معنای تایید و یا رد یک نامزد در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عمل نیاورد.