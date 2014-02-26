رئیس جدید هیات شمشیر بازی خرمشهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غزالی از سوی هیأت شمشیر بازی استان خوزستان به عنوان رئیس جدید هیأت شمشیر بازی شهرستان خرمشهر منصوب شد.

غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جوانان خرمشهر استعداد بالایی در زمینه های مختلف ورزشی را دارند و ما با تمام تلاش خود سعی در یافتن و شکوفا کردن این استعدادها هستیم.

وی افزود: در این زمینه به عنوان رئیس جدید این مجموعه تمام تلاش خود را خواهم کرد و از مسئولان اداره ورزش و جوانان خرمشهر به دلیل معرفی اینجانب به هیأت شمشیربازی استان خوزستان جهت تصدی این سمت در خرمشهر تشکر و قدردانی می کنم.

خرمشهر دارای سابقه درخشان و طولانی در شمشیر بازی کشور است و بزرگان زیادی را به تیم ملی تحویل داده است اما اکنون با مشکل کمبود امکانات و کم توجهی روبرو است که در صورت تزریق امکانات و بودجه، خرمشهر بار دیگر به قطب اصلی رشته شمشیر بازی ایران تبدیل خواهد شد زیرا این پتانسیل در شمشیر بازان خرمشهری دیده می شود.