به گزارش خبرنگار مهر، امروز، جدال انتقامی تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و فرش آراء مشهد در نهمین هفته از دور برگشت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور برگزار می‌شود.

امشب قرار است هفت بازی از هفته بیست و سوم مسابقات پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور برگزار شود در حالی که یکی از مهمترین آنها در سالن شهید بهشتی، تیم ماهان تندیس قم با فرش آراء مشهد رو به رو می شود.

این بازی در حالی از ساعت 17:30 عصر امروز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به میزبانی فوتسالیست های فرش آراء برگزار می شود که ماهانی ها در صورت کسب برتری در این دیدار یک پله در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال صعود می کنند.

این در حالی است که هر غفلتی از سوی تیم فوتسال ماهان تندیس قم در این دیدار علاوه بر اینکه حریف آنها یعنی تیم فرش آراء مشهد را در جدول جایگزین این تیم می کند، به حریف آنها در نیمه نهایی جام حذفی فوتسال یعنی شهرداری تبریز هم فرصت می دهد که جایگاه خود را بالاتر از تیم ماهان تندیس قم در جدول رده بندی لیگ برتر حفظ کند.

بنابراین فوتسالیست های ماهان تندیس قم باید به دنبال این باشند که از فرصت های خود به بهترین نحو ممکن بهره برداری کرده و در این دیدار حساس خارج از خانه سه امتیاز را کسب کرده و اگر چه بختی برای قهرمانی ندارند اما باز هم بین تیم های بالای جدول باشند.

بازی ماهان تندیس قم و فرش آراء مشهد به یک دلیل دیگر نیز حساسیت دارد، به دلیل اینکه در نیم فصل اول که شرایط ماهان تندیس قم بحرانی بود تیم فرش آراء توانست برای اولین بار در قم مقابل نماینده ای از فوتسال قم در لیگ برتر پیروز شود و بدین ترتیب یکی از 9 باخت تیم ماهان تندیس قم در فصل جاری لیگ برتر فوتسال را رقم بزند.

این در حالی است که سایر دیدارهای هفته دهم از دور برگشت لیگ پانزدهم نیز امروز به صورت همزمان برگزار می شود و در آن تیم های دبیری تبریز، حفاری اهواز و گیتی پسند اصفهان همچنان به جدال خود برای کسب عنوان قهرمانی ادامه می دهند.

در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هم اکنون تیم ماهان تندیس قم از 22 بازی 31 امتیاز دارد و در مکان هفتم است در حالی که تیم فرش آراء مشهد با کسب 30 امتیاز از همین تعداد بازی در مکان هشتم جای دارد.

باخت نیم فصل اول را برابر فرش آراء جبران می‌کنیم

سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم در گفتگو با خبرنگار مهر، از انگیزه بالای بازیکنان این تیم برای جبران باخت نیم فصل اول برابر فرش آراء مشهد خبر داد.

جعفر کیانی اظهار داشت: شکست در بازی خانگی هفته قبل برابر گیتی پسند اصفهان موقعیت تیم ما را در جدول به خطر انداخته و به همین خاطر به شکست تیم فرش آراء مشهد در بازی حساس امشب فکر می‌ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نتیجه‌ای غیر از پیروزی برای ماهان تندیس قم در این دیدار قابل قبول نیست، افزود: باید فرش آراء مشهد را در خانه خود شکست دهیم تا به صعود به رده های چهارم یا پنجم جدول رقابت‌های لیگ برتر امیدوار بمانیم.

کیانی در خصوص دیدار تیم‌های ماهان تندیس قم و فرش آراء مشهد ضمن تاکید بر آمادگی تیم ماهان تندیس برای این دیدار، ابراز داشت: با توجه به شرایطی که هر دو تیم در جدول رده‌بندی دارند، سه امتیاز این بازی هم برای ما و هم برای تیم فرش آراء مشهد از اهمیت زیادی برخوردار است.

سرپرست تیم فوتسال ماهان تندیس قم در ادامه با اشاره به حضور تمام بازیکنان این تیم در بازی امشب، افزود: تساوی در این دیدار به هیچ وجه به درد تیم ما نمی‌خورد و ما در خانه حریف فقط به دنبال کسب سه امتیاز بازی هستیم چون در نیم فصل اول نیز ناعادلانه در قم به این تیم باختیم و حالا همه نفرات تیم مصمم به جبران آن باخت هستند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این تیم کاملا آماده دیدار امشب با حریف خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط خوبی که در جدول رده‌بندی داریم انگیزه بازیکنان بالا رفته و آنها با شرایطی مطلوب مهیای دیدار با فرش آراء مشهد شده اند.

کیانی ابراز کرد: فرش آراء مشهد تیم خوبی است اما تیم ما نتایج بسیار خوبی نسبت به این تیم در مقابل حریفان خود کسب کرده و در بازی های دور برگشت قوی تر شده است، بر همین اساس بازیکنان ما به معنای واقعی به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خواهند بود.

وی تصریح کرد: بازیکنان ما نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و فقط به شکست تیم فرش آراء مشهد فکر می کنند تا با کسب سه امتیاز این بازی دوباره به بالای جدول بر گردیم و جایگاهمان را در رده بندی لیگ برتر ارتقاء ببخشیم.