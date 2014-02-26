تقدیر شورايعالي انقلاب فرهنگي از فرهاد رهبر/ تاييد انتصاب 2 رئیس دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدرضا مخبر دزفولي در تشريح مصوبات جلسه شب گذشته شورا اظهار داشت: جلسه 742 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر علی لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران از تاييد انتخاب 2 تن از روساي دانشگاه‌هاي كشور در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد و افزود: بنا بر پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري؛ دكتر علي خاكي صديق به‌ عنوان رئیس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و دكتر محمود مدرس هاشمي به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان موفق به كسب راي اعتماد از جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خاتمه اظهار داشت: در جلسه امشب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تلاش‌ها و زحمات دكتر فرهاد رهبر در زمان رياست دانشگاه تهران تقدير و تشكر شد.