  1. حوزه و دانشگاه
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۷

تقدیر شورايعالي انقلاب فرهنگي از فرهاد رهبر/ تاييد انتصاب 2 رئیس دانشگاه

تقدیر شورايعالي انقلاب فرهنگي از فرهاد رهبر/ تاييد انتصاب 2 رئیس دانشگاه

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تلاش‌ها و زحمات دكتر فرهاد رهبر در زمان رياست دانشگاه تهران تقدير و تشكر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدرضا مخبر دزفولي در تشريح مصوبات جلسه شب گذشته شورا اظهار داشت: جلسه 742 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر علی لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران از تاييد انتخاب 2 تن از روساي دانشگاه‌هاي كشور در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد و افزود: بنا بر پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري؛ دكتر علي خاكي صديق به‌ عنوان رئیس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و دكتر محمود مدرس هاشمي به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان موفق به كسب راي اعتماد از جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خاتمه اظهار داشت: در جلسه امشب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تلاش‌ها و زحمات دكتر فرهاد رهبر در زمان رياست دانشگاه تهران تقدير و تشكر شد.

کد مطلب 2244520

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