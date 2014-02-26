نهمين نمايشگاه كتاب در قزوین برپا می شود

محمدحسین شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این نمایشگاه هر ساله در استان با استقبال علاقمندان به کتاب روبرو بوده و امسال نیز به منظور ایجاد فرصت دیگری برای علاقمندان به کتاب برگزار خواهد شد.

وی افزود: نهمين نمايشگاه بزرگ كتاب قزوین با همکاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین با حضور بيش از 200 مشاركت كننده در فضايي به مساحت سه هزارو 600 مترمربع به مدت يک هفته برگزار می شود.

شفیعی ها تصریح کرد: به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری همه گروهها بویژه دانشجویان و دانش آموزان تخفیف لازم به علاقمندان ارائه خواهد شد که امسال به حریداران 40 درصد تخفیف داده می شود..

این مسئول یادآورشد: با توزیع بن کتاب 20 درصد تخفیف داده می شود و عرفه داران هم 20 درصد تخفیف به خریداران اعمال می کنند که این تسهیلات زمینه استقبال شهروندان از خیرد کتاب از این نمایشگاه فراهم می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: در نهمین نمایشگاه کتاب تعداد 350 ناشر و نمایندگی در قالب حدود 210 غرفه در این نمایشگاه شرکت خواهند داشت.

وی یادآور شد: همچنین همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب در قزوین از کتاب فرهیخته جانباز شهید مجیل نبیل نیز رونمایی خواهد شد.

محمد کشاورز معاون فرهنگی سپاه صاحب الامر (عج) قزوین، از حضور سپاه صاحب الامر(عج) در نهمین نمایشگاه کتاب قزوین خبر داد و اظهارداشت: در این نمایشگاه 150 عنوان کتاب ارزشی، بصیرتی از سوی فرهنگی سپاه صاحب الامر(عج) فروش به شرکت کنندگان عرضه می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه سپاه صاحب الامر(عج) استان بنا وظیفه بصیرت افزایی مردم شهر قزوین، با 150عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف، بصیرتی، سیاسی، اجتماعی و دفاع مقدس حضور پیدا کرده است.

معاون فرهنگی سپاه صاحب الامر (عج) استان تصریح کرد: تمامی کتاب‌های عرضه شده در غرفه سپاه صاحب الامر (عج) در نمایشگاه با تخفیف 50 درصدی برای علاقمندان به حوزه بصیرت، سیاست و دفاع مقدس عرضه می‌شود.

کشاورز به علاقمندان در حوزه نگارش و نویسندگی نوید حمایت از نویسندگان اهل قلم بسیجی داد و یادآورشد: در نهمین نمایشگاه کتاب با توجه به غرفه‌ای که سپاه دارد، به شناسایی نویسندگان و مولفان بسیجی، که خواهان حضور در عرصه نویسندگی و تالیف هستند، پیگیری‌های لازم را انجام داده و در صورت نیاز، مجوزهای مربوطه را از تهران برای آنها دریافت می‌کنیم.

نهمين نمايشگاه بزرگ كتاب در مدت برگزاری از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)،جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان است.