کشور از شهرسازی نامناسب رنج می برد/ لزوم توسعه معماری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی سه شنبه شب در جشن روز مهندس و بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در یاسوج افزود: نمای هر شهر هویت هر شهری است و اگر شهروندان از نمای ساختمان های یک شهر لذت نبرند آن شهر هویت خاصی ندارد.

وی با بیان اینکه بافت شهری و نمای ساختمان ها تا حدود زیادی از الگوی ایرانی و اسلامی فاصله گرفته است، اظهار داشت: مهندسان ساختمان با طراحی نقشه های زیبا و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی تاثیر بسزایی در ایجاد نمای شهری دارند.

هوایی بیان داشت: هم اکنون شهری در کشور وجود ندارد که براساس روش های معین ساخته شده باشد.

وی ناهمگونی ساختمان های شهری و عدم وجود معماری مشخص و ثابت را از جمله مشکلات عرصه شهرسازی عنوان کرد و بیان داشت: در اغلب شهرهای کشور پیاده روی مناسبی وجود ندارد که این امر ناشی از غفلت مهندسان و دستگاه های متولی است.

وی وجود قوانین دست و پاگیر در حوزه های مختلف مهندسی را عامل بروز مشکلات در بخش ساختمان عنوان کرد و بیان داشت: کیفیت ساختمان سازی باید در مناطق مختلف کشور ارتقا یابد و در این زمینه از فناوری های نوین و مصالح ساختمانی استاندار استفاده شود.

جامعه مهندسی در کشور مظلوم واقع شده است

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: جامعه مهندسی در کشور و کهگیلویه و بویراحمد مظلوم واقع شده است.

پژمان نیک اقبال افزود: در نبود مصالح و جوش استاندارد و نیروی کارگری ماهر مهندسان در برابر مشکلات ساختمان ها متعهد و جوابگو هستند.

وی بیان کرد: مهندسان زیادی در این استان وجود دارند که از توانمندی های آنان استفاده نمی شود و بخشی از این موضوع ناشی از ارتباط ضعیف مسئولان دستگاه های اجرایی با آنان است.

نیک اقبال یادآور شد: پنج هزار و 600 مهندس ساختمان و کشاورزی در بخش های مختلف در این استان فعالیت دارند.