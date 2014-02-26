ورزشکاران ایلامی در مسابقات آسیایی درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح چهارشنبه در جمع ورزشکاران ایلامی اظهار داشت: دوازدهمین دوره مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی آسیا که در ژاپن برگزار شد.

وی بیان داشت: تیم دو صحرانوردی کشورمان که دو دونده شایسته ایلامی به نام های خلیل ناصری و جلیل ناصری در ترکیب خود داشت مسافت هشت کیلومتری مسابقات را با تیم های از جمله هند، چین ، ژاپن و قطر و یمن طی کرد و توانست نایب قهرمان آسیا را کسب کند.

فتاحی عنوان کرد: مسابقات فوتسال جام شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه استان با قهرمانی تیم پایگاه سالار شهیدان به پایان رسید.

این مسئول اظهار داشت: در این مسابقات 12 تیم به مدت یک هفته با هم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: پس از تیم سالار شهیدان تیم های پایگاه خاتم الانبیاء و تیم الغدیر به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

وی ادامه داد: جامع اخللاق این مسابقات به تیم پایگاه شهید بختی داده شد.

وی گفت: مسابقات فوتبال در بخش زرین آباد با پیروزی تیم ستارگان شرق به پایان رسید که در این مسابقات هشت تیم حضور داشتند.