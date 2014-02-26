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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۴

فتاحی:

ورزشکاران ایلامی در مسابقات آسیایی درخشیدند

ورزشکاران ایلامی در مسابقات آسیایی درخشیدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: ورزشکاران ایلامی در مسابقات آسیایی کشور ژاپن نایب قهرمان شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح چهارشنبه در جمع ورزشکاران ایلامی اظهار داشت: دوازدهمین دوره مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی آسیا که در ژاپن برگزار شد.

وی بیان داشت: تیم دو صحرانوردی کشورمان که دو دونده شایسته ایلامی  به نام های  خلیل ناصری و جلیل ناصری  در ترکیب خود داشت  مسافت هشت کیلومتری مسابقات را با تیم های از جمله هند، چین ، ژاپن و قطر و یمن طی کرد و توانست نایب قهرمان آسیا را کسب کند.

فتاحی عنوان کرد: مسابقات فوتسال جام شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه استان با قهرمانی تیم پایگاه سالار شهیدان به پایان رسید.

این مسئول اظهار داشت: در این مسابقات 12 تیم به مدت یک هفته با هم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: پس از تیم سالار شهیدان تیم های پایگاه  خاتم الانبیاء و تیم الغدیر به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

وی ادامه داد: جامع اخللاق این مسابقات به تیم پایگاه شهید بختی داده شد.

وی گفت: مسابقات فوتبال در بخش زرین آباد با پیروزی تیم ستارگان شرق به پایان رسید که در این مسابقات هشت تیم حضور داشتند.

 

 

کد مطلب 2244526

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