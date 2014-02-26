انفجار در خط لوله گاز در سیناء/ 16 تروریست تکفیری بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی در شمال صحرای سیناء شب گذشته اظهار داشت: افراد مسلح ناشناس خط لوله گاز منتهی به منطقه صنعتی الحفن جنوبی در العریش را منفجر کردند.

این منبع افزود: از انقلاب 25 ژانویه مصر تاکنون بیست و یکمین بار و از آغاز سال جاری میلادی تاکنون پنجمین بار است که خط لوله گاز در این منطقه منفجر می شود.

در پی این انفجار ایستگاه های اصلی انتقال گاز بسته نشد و قسمت های آسیب دیده در حال ترمیم است.

النشره نیز به نقل از یک منبع امنیتی شمال سیناء گزارش داد: تحقیقات اولیه حاکی از آن است که گروه انصار بیت المقدس در پس انفجارهای این منطقه قرار دارند.

در همین حال المیادین گزارش داد که نیروهای امنیتی مصر، 16 تروریست تکفیری را در شمال سیناء بازداشت کرده اند. این افراد طی یک عملیات امنیتی بازداشت شدند و در جریان آن شش تونل نیز منهدم شد.