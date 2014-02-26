هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی صبح چهارشنبه در جمع کشاورزان ایلامی اظهار داشت: امسال هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر به کشت دانه روغنی اختصاص یافته است که نسبت به مدت مشابه پارسال 100 درصد افزایش سطح زیر کشت داشته است.

غلامی افزود: عوامل افزایش سطح زیر کشت تنوع کشت و خرید تضمینی محصول از کشاورزان، شرایط اقلیمی و استقبال خوب کشاورزان بوده است.

وی تصریح کرد: منطقه عمده کشت دانه های روغنی کلزا روستاهای بخش مرکزی بوده است.

غلامی اضافه کرد: تعداد 300 نفر بهره بردار در کشت دانه روغنی کلزا فعالیت دارند و از این میزان سطح زیرکشت 350 هکتار آن بیمه محصولات کشاورزی شده است.

وی ادامه داد: شهرستان دره شهر به لحاظ کشت و تولید دانه روغنی کلزا بعد از شهرستان دهلران رتبه دوم را در استان دارد.