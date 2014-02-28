تینو صالحی کارگردان تئاتر درباره اجرای عمومی نمایش «مم و زین» به خبرنگار مهر گفت: قرار است اوایل بهار 93 نمایش «مم و زین» را در تالار سنگلج به صحنه ببرم. دو زمان برای اجرای نمایش به ما داده اند که احتمال می دهم اواخر اردیبهشت ماه زمان قطعی نمایش باشد. به تازگی نیز تمرین های کار را آغاز کرده ایم چون قرار است تغییراتی نسبت به اجرای جشنواره آیینی سنتی و تئاتر فجر در نمایش به وجود آوریم.

وی افزود: همچنین برای اجرای عمومی نمایش قرار است بخش موزیکال کار را پررنگ‌تر کنم و ارکستر کامل‌تری در اجرا داشته باشم چون فضای اجرای ما بزرگتر است بنابراین بیشتر می توان از فضای موزیکال در کار استفاده کرد. در واقع این نمایش عاشقانه ای کردی و موزیکال است که عباس عبدالله زاده آن را به نگارش درآورده است. مم و زین مخفف اسم‌های محمد و زینب است.

کارگردان «ترنج» درباره مضمون این نمایش که برگرفته از افسانه ای کردی است، توضیح داد: این افسانه از جمله افسانه‌های شناخته شده کردی محسوب می شودکه قدمت بسیار زیادی دارد و احمد خانی در منظومه بزرگ خود آن را به صورت شعر به نگارش درآورده است. این داستان از لحاظ ادبی بسیار قوی است تا جایی که برخی از کارشناسان آن را با آثار ماندگار ادبیات فارسی مقایسه کرده‌اند.

صالحی در پایان یادآور شد: من علاقه زیادی به افسانه های کردی دارم و افسانه ها و داستان های کردی را چه به شکل مکتوب و چه شفاهی دنبال می کنم. تفاوتی که افسانه های کردی با دیگر افسانه های ایرانی دارد این است که بر عکس بقیه که بار روایی پررنگی دارند بار دراماتیک این افسانه ها بسیار پررنگ است و بسیاری از آنها نیز مضمونی عاشقانه دارند. در این نمایش تلفیقی از تکنیک‌های نمایش روحوضی، خیمه شب‌بازی و تعزیه همراه با موسیقی زنده به کار برده شده است.

حسن محمدی، محمد حنفی، سپیده دستینه، سید عماد حسینی، نیکی ابراهیم شاه، سامان کرمی، صفورا کاظم‌پور ، شی‌ما ملکیان، مسعود شاه کرمی ، پویان درزی و توماج دانش بهزادی بازیگران این نمایش هستند. این اثر نمایشی در جشنواره سی و دوم تئاتر فجر نیز روی صحنه رفت.