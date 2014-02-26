راهکارهای رفع کمبود پرستار در کشور تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی با اشاره به چالشهای نظام سلامت ناشی از نقص موجود در حوزه مراقبت و پرستاری، گفت: فعل مراقبت و پرستاری با تمام اهمیتش، در سطح غیر بیمارستانی جامعه رها شده و متولی خاصی ندارد و با مشکلات و نواقصی جدی روبرو است.

وی افزود: این موضوع در بخش بیمارستانهای غیر دولتی اگر چه فعال است اما نظارت مقتدری بر آن وجود ندارد و در بخش بیمارستانهای دولتی هم رضایت مندی مناسبی از مراقبت و پرستاری در بین ارائه دهندگان خدمت، گیرندگان خدمت، اعضای تیم سلامت و سازمان های ارائه دهنده خدمت وجود ندارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: موفقیت حوزه مراقبت و پرستاری، موفقیت همه اعضای تیم نظام سلامت است و عدم موفقیتش نیز باعث عدم موفقیت تمام اعضای تیم سلامت می شود.

وی ضمن برشمردن هشت مأموریت محوله وزیر بهداشت برای حوزه مراقبت و پرستاری (معاونت پرستاری) گفت: در این راستا کمیته ای 25 نفره برای پیش بینی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در معاونت مشغول به کار است.

میرزابیگی چاره اندیشی برای رفع کمبود نیروهای پرستاری در کوتاه مدت و بلند مدت را یکی از 8 مأموریت مذکور برشمرد و گفت: تا کنون در معاونت پرستاری، 5 برنامه برای رفع کمبود نیروی پرستاری پیشنهاد و پیش بینی شده است که پیشنهاد استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین به صورت موقت و داوطلبانه از جمله این برنامه ها است.

وی استفاده از کاردان های مامایی به صورت پرستار - ماما (به شکل داوطلبانه) با گذراندن دوره دو ساله تکمیلی دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری ، ساماندهی N.C.C ها به صورت غیر دولتی در سطح جامعه، بازتعریف و پیشنهاد آیین نامه home care و پرستاری جامعه نگر برای مراقبت از بیماران مزمن، صعب العلاج و سرطان، سالمندان و جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی پرستار در مناطق محروم از طریق ایجاد مشوق های آموزشی و انگیزشی را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده برای رفع کمبود نیروی پرستار عنوان کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به دیگر برنامه های آتی این معاونت برای حوزه مراقبت و پرستاری گفت: همکاری در بازنگری آموزشهای آکادمیک و مهارتی پرستاری به صورت کاربردی تر در بالین، تعریف استانداردهای بومی حرفه ای، خدمتی، منابع انسانی و...، نرم افزاری کردن استانداردهای خدمات و روشهای کار در بخشها و تدوین طرح راه اندازی مراکز تحقیقات بالینی پرستاری، تدوین دوره های مهارتی کوتاه مدت بالینی برای پرستاران بخشهای ویژه از جمله این برنامه ها است.

به گفته وی، بازنگری لباس پرستاران، اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای (پروانه کار)، تدوین راهکارهای ارائه مراقبت معنوی و عملی تر کردن اخلاق حرفه ای، تدوین راهکارهای عملی کردن سایر بخش های N.C.Cها در سطح جامعه و تدوین راهکارهای واقع بینانه برای اجرای قوانین از دیگر برنامه های پیش بینی شده معاونت پرستاری است که پیش نویس اغلب آنها تقریباً آماده شده اند.

میرزابیگی همچنین خواستار تعیین و حمایت از افراد توانمند و قوی در ادارات پرستاری در دانشگاهها شد و گفت: تشکیل شورای هماهنگی متشکل از روسای دانشکده های پرستاری، ادارات پرستاری وهیئت مدیره های نظام پرستاری و مشارکت در برنامه ریزی معاونت پرستاری از طریق انتقال نظرات تخصصی به نمانیدگان قطب ها از دیگر خواسته های معاونت پرستاری از دانشگاه ها است.

وی در ه با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرستار در 13 اسفند ماه جاری در تهران گفت: امید است این مراسم به صورت منسجم با همکاری شورای هماهنگی دانشگاهها به بهترین نحو به انجام برسد.