ترنس مالیک هم دادگاهی شد/ 9 ماه وقت برای تحویل «سفر در زمان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کارگردان کمپانی سیکامور پیکچرز و سرمایه‌گذار فیلم «سفر در زمان» با رسیدن به توافق جدید درباره شکواییه‌ای که در دادگاه داشتند، به صورت موقت مُهر خاتمه زدند.

چندی پیش با ارایه دادخواستی به دادگاه ادعا شده بود ترنس مالیک بودجه فیلم «سفر در زمان» را برای فیلم‌های دیگر خرج کرده است.

کمپانی سیکامور پیکچرز ترنس مالیک با این شکواییه از سوی یک شرکت سرمایه‌گذاری فیلم در لندن تحت تعقیب قانونی قرار گرفته بود. این کمپانی ادعا کرد که سه میلیون و 300 هزار دلار برای پروژه مستند این فیلمساز با نام «سفر در زمان» سرمایه‌گذاری کرده است، اما با گذشت 6 سال هنوز هیچ فیلمی ندیده است.

اکنون با رسیدن به توافق، این دو کمپانی زمان جدیدی را به عنوان مهلت برای تمام کردن این پروژه تعیین کرده‌اند.

این دعوی که چندی پیش از سوی کمپانی «سون سیز پارتنرشیپ» در دادگاه ناحیه منهتن ایالات متحده به ثبت رسید، همچنین ادعا می کرد که مالیک از سرمایه آنها برای کمک به تهیه فیلم های دیگرش استفاده کرده و پروژه مورد نظر را به تعویق انداخته است.

مورا ووگان وکیل سیکامور اعلام کرده بود ادعاهای سون سیز کاملا بدون پایه و اساس هستند. این فیلم بودجه خاص خودش را داشت و کاملا منطبق بر برنامه مورد نظر پیش رفت و تمامی سرمایه ها هم به درستی مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این، تصمیم سون سیز در مورد ثبت کردن این ادعا در بی اطلاعی کامل ما و بعد از اطلاع دادن به عموم پیش رفت و همین ضعیف بودن ادعای آن ها را ثابت می کند.

«سفر در زمان» به عنوان فیلمی مستند درباره به وجود آمدن جهان و تحول آن توصیف شده است و شامل دو فیلم آی مکس 45 دقیقه ای و یک فیلم بلند می شود. این فیلم ها که مجموعا 12 میلیون دلار بودجه برایشان تعیین شده بود، بر طبق ادعای این شکواییه قرار بود تا ماه می 2013 (اردیبهشت) به پایان برسند.

سون سیز درخواست دسترسی به فایل های ذخیره شده مالی سیکامور و نیز دریافت نوارهای ضبط شده از فیلم را کرده بود و علاوه بر این درخواست کرده بود پول سرمایه گذاری را پس بگیرد.

این در حالی است که مالیک را همه به عنوان کارگردانی وسواسی می شناسند که به خاطر سنجیدن شدید پروژه هایش زبانزد است. او از سال 1973 تا به حال فقط 6 فیلم را کارگردانی کرده است که شامل «سرزمین های بد»، «روزهای بهشت»، «خط قرمز کوچک»، «دنیای جدید»، «درخت زندگی» و «برای شگفتی» می شود.

«سفر در زمان» با صدای برد پیت در نقش روایتگر فیلم ساخته می شود. مالیک در فیلم تحسین‌شده «درخت زندگی» نیز از همکاری برد پیت بهره گرفته بود.