تاثیر آموزش بر افزایش هدفمندی زندگی مبتلایان به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، شواهد علمی نشان میدهند که بیماران مبتلا به سرطان از درماندگیهای روانشناختی طولانی مدت و اساسی مرتبط با شکلهای متفاوت سرطان و درمان آن رنج میبرند.
در این راستا پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بیرجند ساوه و تربت حیدریه مطالعاتی را با هدف تعیین اثربخشی مداخلات روانی- آموزشی بر بهبود بهزیستی روانشناختی (هدفمندی زندگی) بیماران مبتلا به سرطان انجام دادند.
این محققان، مطالعات خود را با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل مطالعات آغاز کردند.
این مطالعات بر روی 12 نفر از بیماران سرطانی 20 تا 40 سال که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. اعضای گروه آزمایشی به مدت 12 جلسه 45 دقیقهای در معرض مداخلات روانی- آموزشی قرار گرفتند.
نتایج بررسی پیش فرضهای آماری این پژوهش نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروههای آزمایش و کنترل یکسان است.
به این معنا که تجزیه و تحلیل دادهها نشان داده است که مداخلات روانی/آموزشی بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی اثربخش بوده است ولی در عین حال این محققان به منظور بررسی اثربخشی این شیوه مداخله با جمعیتهای دیگر از بیماران سرطانی را پیشنهاد کردند.
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