  1. حوزه و دانشگاه
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

ابقاء دومین رئیس دانشگاه از سوی وزیر بهداشت

ابقاء دومین رئیس دانشگاه از سوی وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر علي دل پيشه را در سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايلام ابقاء کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيد حسن هاشمي در این حکم یادآور شده است: انتظار دارم به تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود و  توجه به امر اعتدال، توانمندي و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت پرداخته شود.

دكتر علی دل پیشه دارای دکترای تخصصی(PhD) اپيدميولوژي باليني و فوق دکترای پ‍‍‍‍‍‍ژوهشي(PostDoc) است. وی همچنین عضو بورد تخصصي اپيدميولوژي كشور است.

کد مطلب 2244549

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