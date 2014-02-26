ابقاء دومین رئیس دانشگاه از سوی وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيد حسن هاشمي در این حکم یادآور شده است: انتظار دارم به تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود و توجه به امر اعتدال، توانمندي و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت پرداخته شود.

دكتر علی دل پیشه دارای دکترای تخصصی(PhD) اپيدميولوژي باليني و فوق دکترای پ‍‍‍‍‍‍ژوهشي(PostDoc) است. وی همچنین عضو بورد تخصصي اپيدميولوژي كشور است.