به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام طاهریان سه شنبه شب در همایش مربیان پرورشی شهرستان کاشمر که در سالن اجتماعات خانه معلم برگزار شد اظهار کرد: امیدواریم در دولت تدبیر و امید و مسئولینی که در امر پرورشی گمارده شده اند با یاری و همکاری نمایندگان مجلس وضعیت بودجه ای امور پرورشی بهتر شود.

وی با بیان اینکه اگر بخش پرورشی زنده مانده بخاطر نیروی انسانی فعال آن بوده است افزود: مربیان پرورشی با علاقه و انگیزه علی رغم همه مشکلات توانسته اند این امور را به پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه طی سالهای انقالب وجود افرادی که در حوزه پرورشی تخصص نداشته اند را عامل ضربه های فراوان برپیکر امور تربیتی عنوان نمود و اظهار کرد: علی رغم تاکید 15 ساله رهبری به احیای پرورش، ولی در چندین دولتی که سپری شده است فقط عکس العمل شعاری رخ داد و برای احیای پرورش عظم ورزم جدی همچون تلاش شهید باهنر و رجایی که در تاسیس امور تربیتی اقدام نمودند رخ نداد.

حجت الاسلام طاهریان نیرویهای فعال در امر پرورشی در مدارس را بیش از دو درصد پرسنل آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: متاسفانه اعتباراتی که به بخش امور تربیتی اختصاص می یافته اگرچه در دولتهای مختلف بسیار اندک بوده است ولی طی چند سال اخیر به صفر رسیده است که دست مربیان برای اقدامات بهتر بسته شده است.

وی با بیان اینکه هدف شهید رجایی از راه اندازی امور تربیتی ایجاد فضای انقلابی، الهی و تربیت نیروهای انقلابی پر جوش و خروش بود گفت: باراه اندازی امور تربیتی بیش از 25 هزار نفر در آن زمان از نیروهای انقلابی استخدام شدند تا مدارس راکه در ابتدای انقلاب هنوز بوی سلطه و شاهنشاهی داشت به فضای انقلابی و الهی تبدیل کنند.