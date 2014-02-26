به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح بندی از این قانون در مورد حق تمبر مقرر کردند از اوراق برات، سفته و نظایر آن نیم در هزار حق تمبر اخذ شود.

پیش از این در قانون قبلی از این اوراق 3 در هزار حق تمبر دریافت می شد. علاوه بر این با اصلاح بند دیگری مقرر شد سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

در ادامه اصلاح بندی از این لایحه در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن از واحدهای مسکونی استیجاری بالاتر از 100 متر در تهران و کلانشهرها و شهرستان ها تا 150 متر و سایر نقاط تا 200 متر از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشند اما بالاتر از این متراژ باید به نسبت مساحت ملک مالیات بپردازند.

این بند با مخالفت نمایندگان حذف شد.