تمامی تمهیدات لازم برای ایمنی راه های استان ایلام تدارک دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نورالله خادم صبح چهارشنبه در جلسه ایمنی راه ها اظهار داشت: پلیس راه تمامی تمهیدات لازم را برای ایمنی راه های استان به کار گرفته است.

سرهنگ خادم افزود: پلیس راه در این راستا تمامی نقاط حادثه خیزی که عامل تصادفات را مشخص می کنند شناسایی کرده و با هماهنگی راه وشهرسازی منعکس می کند.

وی ادامه داد: اگر اصلاح هندسی کاملی را نتوانیم انجام دهیم بتوانیم با نصب علائم هشداردهنده و آشکارسازی مناسب ایمنی آن منطقه را حفظ کنیم.

سرهنگ خادم با اعلام اینکه راه های استان برای استقبال مسافران نوروزی آماده است گفت: اداره کل راه وشهرسازی مقرر گردید تا 20 اسفندماه سال جاری اقدامات لازم در خصوص خط کشی راه های استان و لکه گیری و درز گیری مسیرهایی از جاده که نیاز به لکه گیری دارند در دستور کار قرار دهد.

وی اضافه کرد: ترمیم و اصلاح تابلوهای اصلاحی و تابلوهای ترافیکی و آشکار سازی نقاط حادثه خیز در دستور کار قرار گرفته است به طوری که زمینه سفری با آرامش و اطمینان و ایمنی کامل برای کلیه افرادی که قصد سفر دارند فراهم شود.