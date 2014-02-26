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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

سرهنگ خادم:

تمامی تمهیدات لازم برای ایمنی راه های استان ایلام تدارک دیده شد

تمامی تمهیدات لازم برای ایمنی راه های استان ایلام تدارک دیده شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: پلیس استان ایلام تمامی تمهیدات لازم را برای ایمنی راه های استان به کار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نورالله خادم صبح چهارشنبه در جلسه ایمنی راه ها اظهار داشت: پلیس راه تمامی تمهیدات لازم را برای ایمنی راه های استان به کار گرفته است.

سرهنگ خادم افزود: پلیس راه در این راستا تمامی نقاط حادثه خیزی که عامل تصادفات را مشخص می کنند شناسایی کرده و با هماهنگی راه وشهرسازی منعکس می کند.

وی ادامه داد: اگر اصلاح هندسی کاملی را نتوانیم انجام دهیم بتوانیم با نصب علائم هشداردهنده و آشکارسازی مناسب  ایمنی آن منطقه را حفظ کنیم.

سرهنگ خادم با اعلام اینکه راه های استان برای استقبال مسافران نوروزی آماده است گفت: اداره کل راه وشهرسازی مقرر گردید تا 20 اسفندماه سال جاری اقدامات  لازم در خصوص  خط کشی راه های استان و لکه گیری و درز گیری مسیرهایی از جاده که نیاز به لکه گیری دارند در دستور کار قرار دهد.

وی اضافه کرد: ترمیم و اصلاح تابلوهای اصلاحی و تابلوهای ترافیکی و آشکار سازی نقاط حادثه خیز در دستور کار قرار گرفته است به طوری که زمینه سفری با آرامش و اطمینان و ایمنی کامل برای  کلیه افرادی که قصد سفر دارند فراهم شود.

کد مطلب 2244554

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