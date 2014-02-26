پرداخت بخشی از مطالبات جامعه ایثارگری تا پایان هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی صبح چهار شنبه از مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان هرمزگان بازدید و درجریان روند پیشرفت آن قرار گرفت.

حجت الاسلام شهیدی پس از بازدید از مجتمع ایثار استان هرمزگان اظهار امیدواری کرد با اتمام این پروژه، ایثارگران معزز از امکانات این مجتمع بهره مند شوند.

این مجتمع در سه فاز در حال ساخت است که فاز اول آن شامل استخر، سونا و بخش آب درمانی آماده بهره برداری است و فاز دوم شامل توانبخشی و اسکان، 70 درصد پیشرفت داشته است و 30 درصد باقیمانده با اختصاص اعتبار 20 میلیارد ریال در سفر استانی هیات دولت به استان هرمزگان تا پایان بهار 1393 به بهره برداری خواهد رسید.

دستگزین، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان در جریان این بازدید گزارشی از روند ساخت این پروژه و همچنین لزوم تخصیص اعتبارات لازم جهت ساخت و تکمیل فاز فرهنگی و توانبخشی این پروژه ارائه کرد.