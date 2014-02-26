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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

سرهنگ گوهری:

15 فقره سرقت در استان ایلام کشف شد

15 فقره سرقت در استان ایلام کشف شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام از دستگيري سارق حرفه اي منزل و کشف 15 فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عليرضا گوهري صبح چهارشنبه در جمع فرماندهان انتظامی ایلام در تشريح اين خبر گفت:پس از وقوع چندين فقره سرقت منزل در چند روز گذشته موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وي افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتي و استفاده از شگردهاي خاص پليسي و کنترل افراد سابقه دار سر نخ هايي از رد پاي سارق حرفه اي در اين پرونده باز شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ايلام تصريح کرد: کنترل نامحسوس پليس و هوشياري ماموران مخفيگاه سارق شناسايي و تحت کنترل در آمد.

وي اضافه کرد: پس از شناسايي متهم و در يک عمليات موفق پليسي سارق سابقه دارکه در امر سرقت منزل فعاليت داشته دستگير و به پليس آگاهي انتقال داده شد.

سرهنگ گوهري بيان داشت: متهم در تحقيقات فني و پليسي به عمل آمده تا کنون به 15 فقره سرقت منزل و اعتراف کرده است.

اين مسئول در پايان عدم رعايت نکات ايمني را مهمترين عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: درصورت مشاهده افراد مشکوک سريع با مرکز فوريتهاي پليس110 تماس بگيريد.

گفتني است متهم پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

کد مطلب 2244563

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