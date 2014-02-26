3 متجاوز به عنف در کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه متهم به نام های "ارسلان- الف"، "حبیب ا... - ج" و "حبیب- ی" اسفند ماه سال 87 اقدام به ربودن زن جوانی در حضور همسرش کرده بودند که پس از دستگیری در ابتدا پرونده آنها برای پیگیری به تهران و پس از استان شدن البرز برای رسیدگی نهایی به کرج منتقل شد.

متجاوزان به عنف پس از دستگیری علاوه بر اقرار به این عمل خود به کیف قاپی، 80 فقره سرقت خودرو و تجاوز به عنف نیز اقرار کردند که سرانجام حکم اعدام از سوی مراجع عالی قضایی کشور برای انها صادر شد.



"ارسلان- الف" در مهرشهر کرج، "حبیب ا...- ج" در میدان شهرداری نظرآباد و "حبیب- ی" در میدان دخانیان هشتگرد از توابع ساوجبلاغ که هر سه 26 ساله بودند صبح امروز چهارشنبه به طور همزمان به دار مجازات اویخته شدند.



هفته گذشته نیز دو متجاوز به عنف در حضور مردم در کرج اعدام شدند.