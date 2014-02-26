استان زنجان 58 نشریه دارای مجوز وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ام النین حیدری با اشاره به تعداد این نشریات در استان زنجان, گفت: دراستان زنجان 3دو فصلنامه, 12دو هفته نامه, 2روزنامه, 1سالنامه, 19فصلنامه,7ماهنامه و14هفته نامه وجود دارد.

وی اظهار داشت: نشریه آدینه زنجان, با گستره توزیع استانی وبه زبان فارسی به صاحب امتیازی ستاد اقامه نماز جمعه زنجان وبا ترتیب انتشار هفتگی در زمینه سیاسی فرهنگی در بهمن ماه سالجاری با رای هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.



رئیس اداره امور مطبوعاتی واطلاع رسانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان، با بیان تعداد نشریات محلی استان زنجان ,گفت: مجموع نشریات استان زنجان 58نشریه دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.



حیدری، با اشاره به تعداد این نشریات در استان زنجان , گفت: دراستان زنجان 3دوفصلنامه, 12دو هفته نامه, 2روزنامه, 1سالنامه, 19فصلنامه,7ماهنامه و14هفته نامه وجود دارد.

عملکرد دبیرخانه کانونهای مساجد زنجان در جمع مدیران استان تشریح می شود



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان, گفت: عملکرد دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد زنجان در جمع مدیران استان تشریح می شود.



مرتضی مقدمی اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن 18 اسفند بیست و یکمین سالروز تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برنامه های متعددی در استان زنجان اجرا می شود.



وی ادامه داد: در راستای تشریح عملکرد دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد دیدار با مدیران ارگان های دولتی استان و ارائه گزارش در رابطه با اقدامات این نهاد در دستور کار دبیرخانه مساجد استان زنجان قرار دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان ، با اشاره به اینکه دبیرخانه کانون های مساجد استان زنجان برنامه های درخور توجهی در طول سال اجرا کرده است، گفت: تشریح و ارائه این برنامه در جمع مدیران استان می تواند بازخورد مناسبی در خصوص فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد داشته باشد.



مقدمی همچنین ،به همایش سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این مراسم علاوه بر روحانیون و مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد از نخبگان و قاریان طرح تلاوت نور و جمعی از خدام مساجد استان زنجان تجلیل می شود.