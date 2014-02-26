حاشیه نشینی در کرمان باید مدیریت شود/ لزوم برخورد با زمین خواری

به گزارش خبرگزاری مهر، ابالقاسم سیف الهی در نشست بررسی وضعیت حاشیه نشینی در کرمان افزود: نکته مهم در خصوص حاشیه نشینی، مدیریت کردن این پدیده است که خوشبختانه هم اکنون تمامی دستگاه های مرتبط با این پدیده برای جلوگیری از آن، متحد و یکصدا هستند.

وی با بیان اینکه هیچ شهری بدون حاشیه نمی شود، عنوان کرد: هر شهری که ساخته می شود، عده ای از روستاهای اطراف به خاطر مشکلاتی از جمله خشکسالی، فقر و نبود اشتغال در روستاها به شهر می آیند اما چون با فرهنگ شهرنشینی آشنا نیستند و تمکن مالی برای خرید مسکن یا زمین داخل شهر را هم ندارند به خرید زمین ارزان قیمت با اسناد دستی و ساخت آلونکی در مناطق حاشیه ای شهر اقدام می کنند و این گونه حاشیه نشینی شکل می گیرد.

وی اظهار کرد: زندگی در این سکونت گاه های غیررسمی، لذت بخش هم نیست و افرادی که در حاشیه شهرها ساکن می شوند، از برق، آب و گاز سرقتی استفاده می کنند که به لحاظ شرعی هم صحیح نیست، ضمن اینکه فرزندان آنها در نهایت فقر و در کوچه های خاکی و بدون ارایه خدمات بهداشتی و فرهنگی بزرگ می شوند.

شهردار کرمان ادامه داد: فاصله فقر اجتماعی و طبقاتی افرادی که در سکونت گاه های غیررسمی ساکن می شوند با شهروندان عادی شهر باعث می شود کودکان و نوجوانان آنها وقتی پا به شهر می گذارند و سایر شهروندان را از نظر مسکن، خودرو و سایر امکانات در شرایط بسیار مناسب تری می بینند، دچار سرخوردگی شوند و این موضوع شهر و شهروندان را با آسیب های اجتماعی گوناگونی مواجه می کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه حاشیه نشینی همواره وجود داشته است و اکنون بسیاری از نقاطی که بخشی از شهر شده، زمانی حاشیه نشین محسوب می شده است، تصریح کرد: باید برای جلوگیری از این پدیده، تمامی دستگاه های مربوط دست به دست هم دهند که هم اکنون با نگاه خوب استاندار کرمان و سایر دستگاه ها از جمله دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی، کمیته ای برای ساما ندهی سکونت گاه های غیررسمی شهر کرمان تشکیل شده است.

وی افزود: نگاه به حاشیه نشینی نباید منفی باشد زیرا افرادی که در حاشیه های شهر زندگی می کنند نیز حق حیات دارند و بسیاری از آنها، افرادی مومن و متعهد هستند که به خاطر فقر و مشکلات زندگی به حاشیه های شهر پناه آورده اند.

سیف الهی ادامه داد: بنابراین برای مقابله با پدیده حاشیه نشینی نباید فقط با برخورد فیزیکی اقدام کرد بلکه باید یک بسته کامل که همه جوانب در آن سنجیده شده است، برای مقابله با این پدیده ارایه شود که این نگاه در تمامی مسوولان مربوط وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه نخستین اقدام، برخورد با زمین خواران است که در این خصوص دستگاه های امنیتی و قضایی در حال فعالیت هستند، گفت: فاز دوم، تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بود که این کار با حکم دادگاه انجام شد.

وی افزود: در این رابطه، حکومت باید یک گام جلوتر باشد، بنابراین از سوی شهرداری به کمیته ساماندهی حاشیه نشینی پیشنهاد شده تا زمینی تهیه و تفکیک و به افرادی که در سکونت گاه های غیررسمی ساکن هستند، واگذار شود، ضمن اینکه تسهیلات بلاعوض و تسهیلات با سود پایین نیز به آنها اعطا شود تا بتوانند به ساخت مسکن اقدام کنند.

شهردار کرمان گفت: البته این اراضی باید در نقاطی واگذار شود تا به وسعت شهر اضافه نشود و زمین هایی هم که در حاشیه شهر پس گرفته می شود باید درخت کاری شده و تبدیل به فضای سبز شود.

وی یکی از مشکلات شهر کرمان را بالا بودن سرانه تفکیک دانست و گفت: هم اکنون سرانه تفکیک در شهر کرمان، 250 متر است بنابراین باید برای شهر کرمان، سرانه تفکیک مناسبی در نظر گرفته شود تا افرادی هم که تمکن مالی چندانی ندارند بتوانند قطعات زمین کوچک داخل شهر را خریداری و به ساخت و ساز قانونی اقدام کنند.

سیف الهی افزود: اصلاح سرانه تفکیک اراضی باید در طرح تفضیلی شهر لحاظ شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم.