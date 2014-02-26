بزرگان فارس همیشه پیشگامان حرکت های مهم در کشور بودند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز به کار ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد فارس، بوشهر و هرمزگان تاکید کرد: استان فارس همواره دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار مهمی است که داشتن چنین بزرگانی مایه افتخار کشور است.

وی تصریح کرد: استان فارس دارای قابلیت های بسیار خوبی از جمله فعالیت های حوزه های علمیه است که در این خصوص امیدوارم مصوبات این اجلاسیه به افزایش توان حوزه ها کمک کند.

دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برگزاری ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد فارس، بوشهر و هرمزگان، گفت: برخی دلیل برگزاری این اجلاسیه های منطقه ای را جویا می شوند در حالیکه باید به این نکته توجه داشت که نباید از این اجلاسیه ها انتظار کار ضربتی داشت.

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد:همینکه اندیشمندان به آسیب شناسی و قابلیت ها و ظرفیت های موجود در مناطق می پردازند و با کنار هم گذاشتن این موضوعات به یک خروجی مطلوب دست پیدا می کنیم نتیجه مثبت است.

وی یادآور شد: نتیجه این اجلاسیه به محضر مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار رسانده می شود و همچنین نتایج ماخوذه از حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغی را به متولیان این امور انتقال داده می شود.

ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد فارس، بوشهر و هرمزگان از صبح امروز چهارشنبه آغاز و تا شامگاه پنجشنبه ادامه خواهد داشت.