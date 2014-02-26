نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای در کرمانشاه گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه رازی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور، اظهار داشت: این نمایشگاه روز شنبه آینده (10 اسفد) در سالن آمفی تئاتر شهید علیمحمدی دانشکده علوم دانشگاه رازی گشایش خواهد یافت.

پرفسور محمد مهدی خدایی، افزود: نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در سه بخش و 23 غرفه برپا خواهد شد که شامل چرخه سوخت، نیروگاه و کاربردهای جانبی صنعت هسته ای خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: حدود 500 عدد اقلام نمایشگاهی شامل 225 قلم از بخش چرخه سوخت و نیروگاه و 275 قلم شامل بخش کاربردهای جانبی صنعت هسته ای، چهار ماکت بزرگ از غنی سازی اورانیوم، نیروگاه اتمی بوشهر، پسمانداری و چرخه سوخت هسته ای و همچنین ماشین سانتریفیوژ به صورت برش خورده و یک ماشین سانتریفیوژ دیگر در حال کار به نمایش گذاشته خواهد شد.

پرفسور خدایی یادآور شد: این نمایشگاه ساعت 9 صبح روز شنبه افتتاح و تا چهارشنبه 14 اسفند ماه، صبح از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 و بعدازظهر ها هم از ساعت 13 و 30 دقیقه تا 17 و 30 دقیقه آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه به ضرورت های برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت هسته ای کشور، اشاره کرد و گفت: نو بودن این صنعت در داخل شکور و عدم آگاهی مناسب نسبت به آن، محدود بودن فضای اطلاع رسانی در رابطه به جزئیات این صنعت در دنیا و ارائه دستاوردها به صورت عینی جهت رفع ابهام افکار عمومی داخلی از جمله این ضرورت هاست.

خدایی همچنین بومی بودن دستاوردهای صنعت هسته ای خصوصا در بخش چرخه سوخت و آب سنگین و محق بودن مردم به جهت حمایت های گسترده و همه جانبه از دستیابی به این دانش ارزشمند به عنوان مهمترین عامل ایستادگی و موفقیت در برابر فشارهای سیاسی و خارجی را از دیگر ضرورت های تشکیل نمایشگاه تخصصی صنعت هسته ای عنوان کرد.

وی در پایان، آگاه سازی افکار عمومی نسبت به دانش بومی صنعت هسته ای، رفع ابهام در زمینه فعالیت های هسته ای، ایجاد علاقه مندی و جذب کارشناسان، تقویت خودباوری ملی و معرفی کاربردهای جنبی صعت هسته ای را از مهمترین اهداف و فواید برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای دانست.