50 میلیارد ریال وام اشتغالزایی از سوی سپاه چادگان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بشیر کیانی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ادارات با اردوهای طرح هجرت و جهادی قرارگاه بسیج سازندگی اظهار داشت: نبود صندوق بسیجیان در شهرستان باعث تردد بسیجیان به شهرهای همجوار شده که مشکلاتی را در بحث وام برای بسیجیان ایجاد کرده است.

وی آمادگی بسیج سازندگی را در بخش های بهسازی مدارس، احداث خانه های مسکونی، تعمیر و بازسازی مساجد، احداث سدهای خاکی در حوزه آبخیزداری، حفاظت از جنگل ها و مراتع شهرستان اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه چادگان در ادامه خواستار اعزام پزشک به مناطق محروم شهرستان به همراه داروخانه سیار شد.

وی با اشاره به بحث مسائل علمی آموزشی، گفت: اکثر بسیجیان دارای مدارک تحصیلی بالایی هستند که می توانند دانش خود را به دانش آموزان محروم از امکانات تحصیل، ارائه کنند.

