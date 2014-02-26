  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

درخواست نهاد وابسته به سازمان ملل برای تحریم کالاهای ساخت شهرک های صهیونیست نشین

درخواست نهاد وابسته به سازمان ملل برای تحریم کالاهای ساخت شهرک های صهیونیست نشین

دبیر اجرایی کمیته توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل("اسکوا") خواهان تحریم کالاهای شهرک های صهیونیست نشین توسط کشورهای عربی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، "ریما خلف" دبیر اجرایی کمیته توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل (اسکوا) از کشورهای مصر و اردن خواست کالاهای تولید شده توسط شهرک های صهیونیست نشین رژیم اسرائیل را تحریم کنند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تونس اعلام کرد: تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی به کشور های عربی هیچ ضرری نخواهد رساند.

خلف ضمن درخواست از کشورهای عربی به ویژه اردن و مصر مبنی بر تحریم کالاهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین تصریح کرد: این اقدامی است که کشورهای اروپایی پیشتر آن را انجام داده اند.

وی افزود: اسرائیل با مستقر کردن یهودی ها در شهرک های غیر قانونی، ساکنان اصلی آن را از حق زندگی در این مکانها محروم می کند.

اسکوا همچنین با ارائه طرحی در این زمینه با اشاره به رواج بیکاری در میان یک چهارم مردان و یک پنجم زنان در کشورهای عربی، پیشنهاد داد که کالاهای شهرک های صهیونیست نشین تحریم شود.

کد مطلب 2244595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها