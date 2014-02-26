درخواست نهاد وابسته به سازمان ملل برای تحریم کالاهای ساخت شهرک های صهیونیست نشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، "ریما خلف" دبیر اجرایی کمیته توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل (اسکوا) از کشورهای مصر و اردن خواست کالاهای تولید شده توسط شهرک های صهیونیست نشین رژیم اسرائیل را تحریم کنند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تونس اعلام کرد: تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی به کشور های عربی هیچ ضرری نخواهد رساند.



خلف ضمن درخواست از کشورهای عربی به ویژه اردن و مصر مبنی بر تحریم کالاهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین تصریح کرد: این اقدامی است که کشورهای اروپایی پیشتر آن را انجام داده اند.



وی افزود: اسرائیل با مستقر کردن یهودی ها در شهرک های غیر قانونی، ساکنان اصلی آن را از حق زندگی در این مکانها محروم می کند.



اسکوا همچنین با ارائه طرحی در این زمینه با اشاره به رواج بیکاری در میان یک چهارم مردان و یک پنجم زنان در کشورهای عربی، پیشنهاد داد که کالاهای شهرک های صهیونیست نشین تحریم شود.