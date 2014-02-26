اعطای تسهیلات سطح 3 بنیاد به 54 اختراع برتر جشنواره شکوفایی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره شکوفایی و نوآوری فجر انقلاب اسلامی با رويكرد تجاری سازی اختراعات در 6 بخش داوری اختراعات، تجاری سازی اختراعات، دالان تسهيل كنندگان و سرمايه گذاران،اختراعات تجاری شده، بخش نيازمندی‌های فناورانه و پارک‌های علم وفناوری و مراكز رشد در روزهای 14 تا 17 بهمن ماه برگزار شد.

بر اساس رای داوران، 6 غرفه در بخش داوری، 10 غرفه در بخش تجاری سازی و یک غرفه در بخش تسهیل کنندگان معرفی شدند و پس از پایان برگزاری این جشنواره انتخاب برترین‌های بخش داوری نیز در دستور کار داوران این جشنواره قرار گرفت که نتایج آن از سوی بنیاد ملی نخبگان اعلام شد. اسامی برترین‌ها به شرح ذیل است:

ردیف نام و نام خانوادگی 1 حامد نیکمرام 2 مهدی فالیزکاران یزدی 3 ابوالفضل حسنی 4 ساسان ساغری چیان 5 رشید تن زاده 6 رامین جمشیدی آلاشتی 7 حمید رادمنش 8 نفیسه خواجوی 9 علی کردی 10 سیده زینب صمدی جیردهی 11 حسین قره خانی 12 علی اصغر پورموسی 13 سجاد ملکی زاده 15 معید دهقانپور 16 مهدی حیدری 17 امین فخاری 18 رضا عقیانی 19 وحید قانعی 20 سید محمد امین موسوی 21 غلامرضا تقوی 22 علیرضا بابائی 24 محمدابراهیم سقزچی 25 امین کشاورزقزل قشلاق 26 عارف دادگستر 27 مجتبی لطفعلیانی ابرندآبادی 28 مهدی فتاحی 29 زاهد کمانگر 30 سید رضا موسوی بایگی 31 رحیم نصرتی 32 سید کیهان حسینی 33 محمد مهدی مرادی 34 وحيد دل آرام فريماني 35 امير ملاجان 36 حمیدرضا روحانی 37 مصطفی باقی 38 کورش رمضانی 39 مهدی رمضان زاده 40 مصلح الدین بهشتی زاده 41 تقی عبادی 42 زهره غنوی 43 محسن رحيمي 44 بابک محمدطهرانی 45 صابر علیزاده ممقانی 46 محمد علی وکیلیان زند 47 زهره غنوی 48 حسن نهضتی پاقلعه 49 محمد سکاک 50 محسن بازرگان حمیدرضا حیدرنژاد 51 محمد بزرگی 52 یوسف سنگ سفیدی 53 هیمن حجت جلالی 54 امیر هاشم شهیدی



بر اساس ضوابط بنیاد ملی نخبگان تسهیلا این نهاد به اختراعات تایید شده در 3 سطح ارائه می‌شود. در صورتی که مخترعان طرح قابل قبولی برای تجاری سازی ارائه دهند از تسهیلات سطح 3 بنیاد ملی نخبگان که شامل تسهیلات 3 تا 5 میلیون تومانی است، برخوردار می‌شوند. تسهیلات سطح 2 بنیاد نیز شامل تجاری سازی اختراعات است که شامل تسهیلات 20 میلیون تومانی برای مخترعانی است که پس از ارزیابی و تایید پرونده آنها وارد تجاری سازی خواهند شد.

حمایت‌های سطح یک بنیاد ملی نخبگان تسهیلات 30 میلیون تومانی است که به مخترعانی تعلق می‌گیرد که بتوانند طرح‌های خود را در سطح بین المللی تجاری سازی کنند.