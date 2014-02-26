نهضت درختکاری در شهرضا مبتنی بر وضعیت اقلیمی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله علی نژاد با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: توسعه فضای سبز شهری به عنوان یکی از مهم ترین ارکان شادابی و نشاط اجتماعی مطرح است و تحقق این موضوع مبتنی بر لحاظ کردن وضعیت منابع آبی، خاکی و شرایط اقلیمی منطقه در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر همین اساس طرح ارائه نهال رایگان به مردم در روز درختکاری از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری اجرایی می شود و انتظار داریم شاهد ایجاد تحولات ساختاری در حوزه فضای سبز شهری در شهرضا باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا با اشاره به اینکه مشارکت مردمی مهم ترین رکن موفقیت در توسعه فضای سبز شهری محسوب می شود،افزود: در همین راستا در روز 15 اسفندماه تعداد پنج محل شامل میدان شهید آیت الله مفتح ،چهار راه آیت الله طالقانی ،میدان شهدا،میدان هفتم تیر سروستان و میدان حر ریاحی جهت ارائه نهال رایگان به شهروندان انتخاب شده است.

وی با تشریح اهمیت تبیین دیدگاه های رهبر معظم انقلاب درخصوص حفاظت ار محیط زیست گفت: برهمین اساس طرح جامع درختکاری در نقاط مختلف شهر شهرضا شامل بلوار مولوی در منطقه سروستان، بلوار چهل وپنج متری،برخی نقاط منطقه شاهرضا (ع)، بلوار جانبازان و تعداد دیگری از نقاط شهری همزمان با روز درختکاری اجرایی می شود.

علی نژاد با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز شهری در شهرضا باید مبتنی بر انجام مطالعات علمی و محیطی باشد، افزود: به لحاظ کمبود منابع آبی در حال حاضر امکان توسعه فضای سبز در شهرک ها و مناطق حاشیه ای اطراف شهرضا وجود ندارد که انتظار داریم با اتخاذ سیاست های لازم در آینده نزدیک شاهد حل این موضوع باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انجام مرحله آزاد سازی خیابان های جدید در شهرضا براساس اولویت اجرایی می شود، افزود: بر همین اساس طرح احداث خیابان های برج عسگر و اردیبهشت به شکل جدی در مرحله اجرایی قرار گرفته است و نسبت به تخصیص اعتبارات لازم در این خصوص در بودجه بندی سال آینده اقدام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت احداث پروژه های فرهنگی گفت: در همین راستا نسبت به اختصاص اعتبارات لازم اقدام شده و انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری از این طرح های سازنده باشیم.

وی در پایان سخنان خود با تشریح روند انتقال مشاغل مزاحم فعال از محیط شهری شهرضا به فضای کارگاهی گفت: کمیسیون سامان دهی مشاغل مزاحم بر انتقال تمامی مصادیق مشاغل مزاحم به محل شهرک صنعتی امیرکبیر تا پایان سال آینده مصمم است و این امر مهم با تعامل همگانی محقق می شود.