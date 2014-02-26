97 هکتار اراضی دولتی از زمین خواران باز پس گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: متاسفانه طی سال‌های گذشته عده ای از افراد سود جود با به تصرف در آوردن بخشی از اراضی ملی در شهرستان سیرجان در صدد سوء استفاده بودند که با پیگیری این موضوع و پرونده قضایی در نهایت این اراضی از چنگال زمین خواران خارج شد.

وی گفت: این اراضی در حوزه شهری قرار گرفته بود که با تشکیل پرونده و در نهایت صدور حکم قضایی بناهای ساخته شده از بین برده شد و زمین‌ها به دولت باز گشت.

دادستان سیرجان بر برخورد جدی با زمین خواران تاکید کرد و گفت: این روند مطابق گذشته ادامه خواهد یافت و اجازه نمی دهیم بیت المال به دست عده ای افراد سودجو بیفتد.

بخشی گفت: از ابتدای سال جاری نیز تا کنون قریب 170 هکتار زمین از این افراد پس گرفته شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

این مسئول قضایی گفت: این اراضی از جمله زمینهای حوزه مسکن و شهر سازی و منابع طبیعی بوده اند.

وی از مردم خواست قبل از خرید فروش زمین نسبت به قانونی بودن مالکیت زمینها اطمینان حاصل کنند.