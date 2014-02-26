بار دیگر مرگ کار یک فیلم را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این نویسنده و کارگردان و بازیگر معروف در مسیر حرفه ای بسیاری از چهره های تاثیرگذار هالیوود از بیل موری و جاد آپاتو گرفته تا جک بلک تاثیرگذار بود. اکنون با توجه به این که قرار بود رامیس در فیلم «شکارچیان روح 3» حضوری کوتاه داشته باشد، مرگ او باعث شده تا کمپانی سونی مجبور شود تغییراتی در این فیلم ایجاد کند.

ایوان رایتمن کارگردان این فیلم قرار است در چند روز آینده با مسئولان شاخه تهیه‌کنندگی سونی ملاقات کند تا بتوانند درباره آینده این پروژه که در حال حاضر در مراحل تولید اولیه به سر می‌برد، تصمیم بگیرند.

رامیس، موری و دن آیکروید که با هم در فیلم اصلی سال 1984 و قسمت دوم آن در سال 1989 بازی کرده بودند، قرار بود حضوری کوتاه در فیلم جدید داشته باشند تا به نوعی مسئولیت را به سه بازیگر جدید منتقل کنند.

«شکارچیان روح» درباره سه دکتر است که یک شرکت تاسیس می‌ کنند. فیلمنامه این فیلم نیز که توسط لی آیزنبرگ و جین استوپنیسکی، نویسندگان سریال «دفتر» نوشته شده است، حالا باید بازنویسی شود. یکی از منابع استودیویی با تاکید بر حضور رامیس در این پروژه به این نکته نیز اشاره کرد که نقش او در این فیلم بسیار کوچک بود.

«شکارچیان روح» سال 1984 در دنیا به موفقیت بزرگی دست یافت و یک دنباله در 1989 و یک مجموعه کارتونی طولانی به همراه داشت.

رامیس خود نیز یکی از نویسندگان دو فیلم اول «شکارچیان روح» بود. این در حالی است که در زمان حیات وی نیز فیلمنامه فیلم جدید تا آنجا پیش نرفته بود که بتوان فیلمبرداری را در سال 2014 آغاز کرد و اکنون استودیو باید بدون کمک های رامیس به کارش ادامه دهد.

هارولد رامیس که 69 سال داشت، دوشنبه 24 فوریه بر اثر عوارض ناشی از بیماری التهاب عروق خونی درگذشت. این بازیگر آمریکایی سال 1984 با بازی در اولین فیلم مجموعه سینمایی «شکارچیان روح» به کارگردانی ایوان ریتمن به شهرت رسید. رامیس در این فیلم نقش آیگان اسپنگلر یک شکارچی روح عینکی را بازی کرد.

بیل موری که همیشه در سخن گفتن محتاط است و در چندین فیلم کمدی کلاسیک دیگر نیز با رامیس همکاری کرده بود، با جمله ای کوتاه با دوستش خداحافظی کرد و گفت: او همه چیزهایی را که در این سیاره داشت با تلاش و زحمت به دست آورد. خدا رحمتش کند.