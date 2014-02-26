275نفردر طرح نظارت بر عرضه فروش مواد غذایی وپوشاک فعالیت می کنند

رحمن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح نظارت بر روی کالاهای عرضه شده در بازارهای استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: طرح نظارتی توسط بازرسان وناظرهای افتخاری از نیمه دوم اسفند آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه 275نفر در طرح نظارت بر عرضه فروش اقلام کالایی نوروز از جمله مواد غذایی و پوشاک درچهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، عنوان کرد: از این تعداد 75 نفر بازرس فعال هستند و بقیه به صورت افتخاری همکاری می کنند.

وی تاکید کرد: این طرح در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از وقوع تخلف‌های احتمالی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

کرمی ادامه داد: در این طرح نظارت بر روی پوشاک، عرضه مواد غذایی و میوه، آجیل، کفش و... انجام می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این طرح نظارتی تا روزهای پایانی فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.