حمایت میراث فرهنگی از سرمایه گذاران گردشگری در ارس

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست چهارشنبه در مراسم افتتاح یکی از مراکز اقامتی ارس با بیان این مطلب افزود: منطقه آزاد ارس پذیرای بسیاری از گردشگران و مهمانان آذربایجان شرقی است و برای توسعه فضاهای اقامتی از سرمایه گذاران حوزه گردشگری در ارس حمایت می کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به پتانسیل های گردشگری موجود در ارس گفت: باید پتانسیل های بالقوه منطقه آزاد ارس با توجه به وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی موجود در آن، با همت همگانی بالفعل شده و از ظرفیت های این منطقه زیبا برای جلب سرمایه گذاران حوزه گردشگری بهره برداری شود.

وی از آمادگی کامل سازمان متبوع خود برای همکاری با مسئولان منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: همکاری لازم برای رونق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ارس را انجام خواهیم داد چرا که ارس فولکولور استان بوده و استعداد تبدیل شدن به منطقه ای توسعه یافته و پیشرفته را دارد و این امر نیازمند اجرای برنامه های جامع برای اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی سرمایه گذاران است.

وی در پایان به مزیت های گردشگری ارس نیز اشاره و تصریح کرد: آرامش موجود در ارس با توجه به زیبایی های کم نظیر این منطقه مزیتی برای استرس زدایی است و سرمایه گذاران و گردشگران با حضور در ارس علاوه بر بهره مندی از مزیت های اقتصادی آن با گردش در اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری آن تجربه ای جدید خواهند داشت.