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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

حق پرست عنوان کرد:

حمایت میراث فرهنگی از سرمایه گذاران گردشگری در ارس

حمایت میراث فرهنگی از سرمایه گذاران گردشگری در ارس

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: این سازمان از سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه آزاد ارس بطور کامل حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست چهارشنبه در مراسم افتتاح یکی از مراکز اقامتی ارس با بیان این مطلب افزود: منطقه آزاد ارس پذیرای بسیاری از گردشگران و مهمانان آذربایجان شرقی است و برای توسعه فضاهای اقامتی از سرمایه گذاران حوزه گردشگری در ارس حمایت می کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به پتانسیل های گردشگری موجود در ارس گفت: باید پتانسیل های بالقوه منطقه آزاد ارس با توجه به وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی موجود در آن، با همت همگانی بالفعل شده و از ظرفیت های این منطقه زیبا برای جلب سرمایه گذاران حوزه گردشگری بهره برداری شود.

وی از آمادگی کامل سازمان متبوع خود برای همکاری با مسئولان منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: همکاری لازم برای رونق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ارس را انجام خواهیم داد چرا که ارس فولکولور استان بوده و استعداد تبدیل شدن به منطقه ای توسعه یافته و پیشرفته را دارد و این امر نیازمند اجرای برنامه های جامع برای اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی سرمایه گذاران است.

وی در پایان به مزیت های گردشگری ارس نیز اشاره و تصریح کرد: آرامش موجود در ارس با توجه به زیبایی های کم نظیر این منطقه مزیتی برای استرس زدایی است و سرمایه گذاران و گردشگران با حضور در ارس علاوه بر بهره مندی از مزیت های اقتصادی آن با گردش در اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری آن تجربه ای جدید خواهند داشت.

کد مطلب 2244612

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