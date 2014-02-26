۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵

همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار؛

انهار شرق تهران پاکسازی می شود

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 از پاکسازی و لایروبی انهار شرق تهران، با شروع اجرای طرح استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: در آستانه نوروز، این عملیات با هدف پاکیزگی شهر و پیشگیری از آبگرفتگی در  محورهای  منتتخب انجام  می شود.

وی با اشاره به  مشارکت و همکاری شهروندان افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار باعث جلوگیری از آبگرفتگی در زمان بارش باران می شود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 8 گفت: همچنین به منظور افزايش پاكيزگي شهر و ارتقاي ميزان سلامت شهروندان، طرح مبازه با جانوران موذی تا قبل از فرا رسیدن سال جدید، اجرا می شود.

فرخی به رنگ آمیزی نیمکت پارکها، گلکاری حاشیه خیابانها و پیاده روها و آماده سازی بوستانهای سطح منطقه اشاره کرد و گفت: به نوعی خانه تکانی شهر و محله بر عهده ما است؛ از همین رو سعی می کنیم شادابی و نشاط محله هارا رونق بدهیم.

