انهار شرق تهران پاکسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: در آستانه نوروز، این عملیات با هدف پاکیزگی شهر و پیشگیری از آبگرفتگی در محورهای منتتخب انجام می شود.

وی با اشاره به مشارکت و همکاری شهروندان افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار باعث جلوگیری از آبگرفتگی در زمان بارش باران می شود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 8 گفت: همچنین به منظور افزايش پاكيزگي شهر و ارتقاي ميزان سلامت شهروندان، طرح مبازه با جانوران موذی تا قبل از فرا رسیدن سال جدید، اجرا می شود.

فرخی به رنگ آمیزی نیمکت پارکها، گلکاری حاشیه خیابانها و پیاده روها و آماده سازی بوستانهای سطح منطقه اشاره کرد و گفت: به نوعی خانه تکانی شهر و محله بر عهده ما است؛ از همین رو سعی می کنیم شادابی و نشاط محله هارا رونق بدهیم.