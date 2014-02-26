به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سال 2014 سی امین سال مطرح شدن چهار قهرمانی است که به عنوان لاک‌پشت‌های نینجا شناخته می شوند. اکنون کمپانی نشر ای.دی.دبلیو برنامه ریزی مفصلی برای این سالگرد تدارک دیده است.

این مجموعه با همکاری کوین ایستمن و پیتر لرد شکل گرفت و در این مسیر از همکاری چهره‌های دیگری هم بهره‌مند شد.

ایستمن با صدور بیانه‌ای از همکاری مشتک با پیتر لرد برای این سالگرد ابراز خوشوقتی کرد و گفت با این کار 30 سال در زمان به عقب می روم و یاد اولین روزهایی می افتم که این پروژه را در دست گرفتیم.

پیتر لرد نیز که کارتونیست این مجموعه بود در وبلاگش این همکاری را ارج نهاد.

چهار لاک پشت به نام های میکل آنجلو، لئوناردو، دوناتلو و رافائل شهرتی جهانی دارند. آنها نینجوتسو را از یک موش (استاد اسپلینتر) که مانند خودشان جهش‌ یافته و انسان‌گونه است، می ‌آموزند. آن‌ها در فاضلاب نیویورک زندگی می ‌کنند و به مبارزه دشمنان خود می ‌روند.

«لاک ‌پشت‌ های نینجای نوجوان جهش‌ یافته» که به طور مرسوم به عنوان «لاک‌ پشت‌ های نینجا» شناخته می شوند، قهرمان داستانی درباره چهار لاک‌ پشت جهش‌ یافته انسان‌گونه هستند.

این مجموعه در سال ۱۹۸۴ در یک کتاب کمیک استریپ نوشته کوین ایستمن و پیتر لایرد آفریده شد و بعداً از روی آن چندین مجموعه پویانمایی، فیلم، بازی رایانه‎ای، اسباب‌بازی و دیگر محصولات ساخته‌شد.

تاکنون تنها از خلق یک روی جلد جدید برای این کتاب صحبت شده و هنوز اعلام نشده که برنامه هایی که برای سی امین سالگرد زاده شدن این لاک پشت ها مورد نظر است شامل چه چیزهایی است.