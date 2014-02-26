توسعه صنایع کشاورزی باعث تنظیم بازار و ثبات قیمت ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بنیادی ظهر چهارشنبه در جلسه کشاورزی استان افزود: توسعه این صنایع زنجیره بازاریابی در بخش کشاورزی را کامل می کند و همچنین باعث اشتغال فارغ التحصیلان و دست اندرکاران بخش های مرتبط با کشاورزی می شود و از طرف دیگر کیفیت محصولات کشاورزی و زمینه انتخاب مصرف کننده را گسترش می دهد.

وی اظهارداشت: صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصادی مبنی بر کشاورزی و اقتصاد مدرن و صنعتی دارای نقش و جایگاه مهمی در افزایش کیفی محصولات کشاورزی و میزان ارزآوری از طریق صادرات بهبود شرایط درآمدی کشاورزان و حذف واسطه ها دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصادی مبنی بر کشاورزی و اقتصاد مدرن و صنعتی دارای نقش و جایگاه مهمی در افزایش کیفی محصولات کشاورزی دارند.

وی افزود: همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است که از یک سو ارزش افزوده محصولات اولیه بخش را ارتقا می دهد و از سویی دیگر محصولات ارائه شده به بازار از فناوری پیشرفته به دست می آید و بهره وری منابع نیز به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.

بنیادی تصریح کرد: هر چه صنایع تبدیلی و تکمیلی توسعه یابد، تاثیر مستقیمی بر کیفیت محصولات میزان ارزآوری از طریق صادرات بهبود شرایط درآمدی کشاورزان و حذف واسطه های غیر ضروری خواهد شد.

وی در ادامه با بیان این‌که این صنعت نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، اشتغالزایی، عمرانی و توسعه مناطق به ویژه روستاها دارد، یادآور شد: این موضوع باعث توزیع بهتر درآمد و رفاه و در نتیجه برقرار عدالت اجتماعی می‌‌شود بنابراین توسعه صنایع تبدیلی یکی از محورها و زیر شاخه‌های اولویت کشاورزی به‌ شمار می‌ روند.