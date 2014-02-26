هنرمندان باخرزی مسئول دفاع از آثار و مفاخر هنری شهرستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد باخرز در نشست انجمن ادبی شعر و ادب سیف باخرز که چهارشنبه شب در محل کتابخانه مرکزی شهر باخرز برگزار شد افزود: اگر مسئولین باخرزی در سالهای نه چندان دور و در اوج فعالیت هنری این بزرگان آنها را حمایت می‌کردند امروز نام و آوازه شهرستان باخرز بین المللی بود و این شخصیتهای بی نظیر چنانکه اخوان ثالث سروده است "استاد بی‌نظیر حسین سمندری پر از کدام چشمه کرده‌ای سبو" به نام شهرستان‌هایی چون تربت جام یا خواف ثبت نمی شدند.

هنرمندان بخش مهمی از هویت شهرستان باخرز هستند

وی گفت: داشتن مفاخری چون سیف باخرزی ،علی بن الحسن باخرزی، ابوالحسن باخرز وپرورش هنرمندان بنام معاصرهمچون استاد غلام حسین سمندری قبله دو تار خراسان و شخصیت هنری و بین المللی و استاد ابراهیم شریف زاده خواننده بنام و صاحب سبک و استادغلام علی نینواز مروارید سیاه جهان وشاعر شوریده ای چون استاد غلام علی تیموری متخلص به بسمل باخرزی و تعداد زیادی از هنرمندان بخشی از هویت باخرز هستند.

وی گفت: امروز نیز هنرمندان باخرز به خصوص نویسندگان در جهت دفاع از جایگاه هنرمندان و شناساندن آثارهنری و شخصیت مفاخری چون مرحوم سمندری، نی نواز و استاد شریف زاده موذن فعلی مسجدجامع امام علی (ع)باخرز که هم اکنون دهها اثر موسیقی و منقبت خوانی از این بزرگان در صداوسیما، سایتها و حتی شبکه های ماهواره ای وجود دارد مسئولند و باید برای ماندگاری آنها تلاش کنند.

وی افزود: وقتی شخصی مانند یهودا منوهین موسیقی دان مشهور و تراز اول جهان با آن شهرت و افتخارات می‌گوید "من حاضرم تمام افتخارات دوران هنری ام را بدهم و یک شب دست و پنجه این مرد روستایی (غلامحسین سمندری) را به من بدهند" دیگرتکلیف ما روشن است.

پیگیری ساخت المانی از استاد سمندری

آزاد افزود: درخواستهای متعددی از مسئولین شورای اسلامی و شهرداری سابق شهر باخرز جهت ساخت المانی در مزار استاد سمندری داشته ایم و همچنین نام گذاری یک مکان مهم و ساخت مجسمه ای از اساتید هنری که متاسفانه تاکنون دغدغه ای جهت حمایت ازهنرمندان و مفاخرمشاهده نکرده ایم .

دبیرشورای فرهنگ عمومی شهرستان تایباد از فعالیتهای چشمگیر انجمن شعر شهرستان باخرز و هیئت مدیره آن که ماحصل آن برگزاری دو شب شعر در سال جاری و حضور در 4شب شعر و جشنواره درشهرستان تایباد و کسب رتبه های برتر بوده و برگزاری جلسات مستمرانجمن تقدیر کرد.

وی ازشاعران شهرستان درخواست کرد برای تقویت شعر و هنر خود تلاش کنند و این را بدانند که با سرودن یک شعرحقیقتا شاعرنمی شوند و تشویق بدون جهت شاعران در جلسات نوعی خیانت به شاعراست.

وی افوزد: نیاز است که درجلسات انجمن به صورت عالمانه و توسط کارشناسان با هدف رشد شعرشاعران آثار ایشان نقد شود و باید فرهنگ نقدپذیری و شوق شاعر به نقد اثرهنری در بین هنرمندان این رشته ایجاد شود.

شاعران از نقد گریزان نباشند

وی گفت: نباید شاعران از نقد گریزان باشند و یا آن را دلیل بر ضعف خود یا دشمنی نقاد بدانند لذا لازم است شاعران باجدیت تمام در زمینه کسب آگاهی های عمومی و تخصصی قدمهای استواری بردارند.

وی افزود: شاعران در حقیقت سرمایه های بسیارارزشمند وهدایتگران گرانقدری هستند که در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می توانند به پیشرفت جامعه کمک کنند و برای این موارد نیزمصادیق بسیار زیادی وجود دارد.

وی گفت: شعرکم هزینه ترین هنر، تاثیرگذارترین هنر، سریع ترین رسانه جهت ارسال پیام و ماندگارترین پیام در ذهن مخاطب است که البته در جان و روان تمام ایرانیان از پیر و جوان روان وساری است و مورد احترام و پذیرش تمامی مردم جامعه است.

آزاد افزود: پس این سرمایه ارزشمند را شاعران باید پاس بدارند و تا می توانند شعر خود را کاربردی، منطبق با نیاز روز جامعه به صورت جوششی یا کوششی تولید نکنند.

وی افزود: درمجامع مردمی وعمومی و درفرصتهای مناسب هنرخود را به جامعه عرضه کنند و حضوردر حلقه های صالحین، مراسمات اداری و مردمی، مساجد، جمع های خانوادگی و یا مهمانی ها، مجالس شادی و عزا از جمله جاهایی است که شاعر می تواند باقرائت اشعار خود خالق تغییرات مثبت فرهنگی باشد.