مسیر رشد و توسعه کشور با تکریم نخبگان محقق می شود

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشورهای توسعه یافته، مسیر رشد و توسعه با تاکید و اهمیت دادن به نخبگان محقق شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ارج و احترام نهادن به نخبگان مایه توسعه و تعالی کشور می شود، اظهارداشت: گیلان از استان های نخبه پرور در کشور است بنابراین باید از این ظرفیت برای رونق اقتصادی استان بیشتر استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری تا زمانی که تکیه بر این باشد که بخشی از تحریم‌ ها از سوی استکبار عهدشکن حذف شود هرگز به جایی نخواهیم رسید.

وی افزود: تحریم‌ های ظالمانه از روزهای نخست تحکیم انقلاب اسلامی ملت ایران از سوی مستکبران شکل گرفته و استکبار جهانی هر روز سعی دارد با شاخ و برگ دادن به تحریم‌ های خود، سیاستی برای کنترل این کشور در پیش بگیرد.

ندیمی اذعان داشت: این سیاست‌ ها که با تاکید مجدد بر سند چشم انداز 20 ساله کشور، تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا را در دستور کار کشور قرار می دهد و قوای کشور را مامور به زمینه سازی برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی می کند، بهترین چراغ راه دولت و ملت ایران بوده تا زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم سازد.

وی در ادامه یادآورشد: با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بیشترین تاکید بر توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت های ملی است و در این اقتصاد آنچه که مهم به نظر می رسد توجه به قابلیت توانمندی، نیروی انسانی، سرمایه های کشور و بخش مهمی از مدیریت صحیح داخلی است.