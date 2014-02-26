اسکانیا باید تنها 36 استاندارد را پاس کند

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تصادف و آتش سوزی اتوبوس اسکانیا که منجر به جان باختن تعداد زیادی از ایرانی ها شد، همچنان در حال پیگیری است. این حادثه از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت، دستگاههای نظارتی اظهارنظر های متفاوتی را در زمینه آن ارایه کرده اند. برخی بالا بودن سرعت را عامل اصلی حادثه می دانند و برخی دیگر بر این باورند که پایین بودن ایمنی در اتوبوس های اسکانیا سبب بروز این حادثه شده است.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به مهر می گوید: خودروسازان اتحادیه اروپا ملزم به رعایت 55 گروه استانداردهای اجباری هستند و بنا به تصمیم مقامات سازمان ملی استاندارد ایران، رعایت استانداردهای مزبور برای خودروسازان ایرانی نیز اجباری است و تمام خودروسازان ایرانی، استانداردهای مربوطه به گروه تولیدی خود را به طور کامل رعایت می کنند.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: تعدادی از استانداردهای یاد شده برای تمام گروههای سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده یکسان است، اما برای هر یک از گروههای مذکور، استانداردهای خاصی هم به تصویب رسیده که مختص آن گروه بوده و شامل گروه‌های دیگر نمی شود. بنابراین مجموع استانداردهای مشترک و خاص تمام گروه ها به 55 استاندارد می رسد.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر تمام 55 استاندارد برای تمام گروه ها نوشته نشده و کاربرد ندارد. یعنی برخی از استانداردهایی که برای خودروهای سواری وضع شده، کاربردی در گروه وانت یا خودروهای مسافری شامل مینی بوس و اتوبوس یا خودروهای باری از جمله کامیونت و کشنده، ندارند.

به گفته نعمت بخش، از میان 55 دیرکتیو اتحادیه اروپا فقط 36 دیرکتیو مربوط به اتوبوس ها است و 19 دیرکتیو شامل اتوبوس ها نمی شوند و برای آنها کاربردی ندارند. یعنی اتوبوس سازان موظفند فقط 36 دیرکتیو را رعایت کنند.

به گزارش مهر، اولین بار نام اتوبوس اسکانیا پس از تصادف این خودرو در اردیبهشت ماه امسال و مرگ 17 مسافر در مهرماه امسال در جاده هفت گل خوزستان مطرح شد. تصادفی که به علت برخورد اتوبوس از روبرو با یک کامیون کمپرسی رخ داد. پس از این تصادف چند بار دیگر نیز تصادف این خودرو دهها کشته برجای گذاشت. تصادفاتی که تنها در واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در محور ایذه 16 دختر دبیرستانی را به کام مرگ کشاند.

مهمترین تصادف این خودرو نیز در نوزدهم شهریور ماه در اتوبان قم رخ داد که به علت آتش گرفتن دو اتوبوس اسکانیا 44 مسافر در آتش سوختند. مسافرانی که به علت نداشتن ایمنی خودرو و نبود تجهیزات ایمنی از جمله چکش نتوانستند از میان جهنم اسکانیا خارج شوند و جان خود را از دست دادند.

پس از این حادثه بسیاری از مسئولان پلیس،قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی رسیدگی به پرونده تصادفات اتوبوس اسکانیا را در دستور کار خود قرار دادند. اتوبوسی که تنها در 9 تصادف جان 105 هموطن را گرفته بود. این درحالی است که در تمام این تصادفات راننده اتوبوس مقصر بوده و در صورت داشتن ایمنی اولیه حجم تلفات این خودرو کمتر می شد.