به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی وی 5، این نشان که از باارزش ترین نشان ها برای تجلیل از دستاوردهای هنری یک چهره جهانی است روز پنج شنبه 27 فوریه از سوی اورلی فیلپتی وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس به فرهادی اهدا خواهد شد.

این نشان به دلیل خلاقیت هنری این کارگردان و تاثیر وی بر فرهنگ فرانسه به او اهدا می‌شود.

فیلم «گذشته» فرهادی در فرانسه و با حضور عوامل فرانسوی ساخته شده است.

فرهادی برنده جایزه اسکار 2012 در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار، که این موفقیت را برای فیلم «جدایی» کسب کرد، امسال با فیلم «گذشته» نیز از نامزدهای اولیه اسکار بود و در کن نیز خوش درخشید و جایزه بهترین بازیگر زن برای برنیس بژو را نصیب وی کرد.