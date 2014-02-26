شیرگاه؛ دیار مقاومت / جای خالی حماسه 7 اسفند در تقویم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از واقعه شش بهمن سال 60 آمل و تنها یک ماه پس از آن، مردم شیرگاه استان مازندران با بصیرت و حضور در میدان، توطئه دیگر دشمنان را برای ضربه زدن به نظام اسلامی در هم شکستند.

در هفتم اسفندماه سال 60 عده ای ضد انقلاب به شیرگاه حمله کردند و قصد تصرف شهر را داشتند که با مقاومت مردم و تقدیم شهید و مجروح، حماسه ای ماندگار در تاریخ انقلاب ثبت شده است.



حجت الاسلام محمد مهدوی امام جمعه سوادکوه با گرامیداشت حماسه هفتم اسفند شیرگاه به خبرنگار مهر می گوید: این حماسه ماندگار مردم انقلابی منطقه در برابر ضد انقلاب، نشانه ولایتمداری ملت ایران است.

وی اظهار داشت: حماسه مردم شیرگاه نیز همانند حماسه مردم آمل ماندگار است و نمونه ای از ایثارگریهای مردم استان در دفاع از آرمانهای انقلاب است.

وی بر ضرورت ثبت حماسه ماندگار هفتم اسفند در تقویم ملی تاکید کرد.

سید هادی حسینی نماینده مردم، قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح حماسه ماندگار هفتم اسفند سال 60 در شیراه پرداخت.

وی اظهار داشت: شیرگاه شهری با مردمانی بزرگ است که در دفاع از آرمانهای انقلاب نقش ارزنده ای ایفاء کرده اند.



وحدت رمز توسعه است

وی بیان داشت: هفت اسفند سال 60 منافقان به پایگاه بسیج مسجد شیرگاه حمله کرده بودند که با مقاومت مردمی عقب‌نشینی کردند و شهید خسرو داودیان و شهید قربان علی دوست علی‌زاده در حماسه هفت اسفند شیرگاه به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر از بسیجیان مجروح شدند.

به گفته حسینی، وحدت رمز توسعه و پیشرفت است و نفاق عامل ایجاد شکاف و مانع اتحاد است.

وی از برپایی مراسم هفت اسفند شیرگاه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مراسم عصر چهارشنبه در مسجد جامع شیرگاه برگزار می شود.



لزوم ثبت ملی حماسه شیرگاه

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز گفت: واقعه هفتم اسفند شیرگاه برگ زرینی از مقاومت انقلابی مردم ایران اسلامی، در سایه رهبری حضرت امام (ره) بوده و باید در تقویم استان و کشور ثبت شود.



وی اظهار داشت: واقعه تاریخی حماسه آفرینی مردم انقلابی شیرگاه در هفتم اسفند سال 60 و مقاومت و ایستادگی جانانه آنان در برابر منافقان کوردل نشانه ولایتمداری مردم است.



وی اظهار داشت: حماسه ماندگار مردم مومن و انقلابي شيرگاه در هفتم اسفند سال 1360 ، كه با شجاعت در برابر دژخيمان منافق ايستادند و با تقديم جان خود در طبق اخلاص و ايثار از گوهر انقلاب اسلامي صيانت نمودند و فصلي درخشان ديگري به صفحات زرين تاريخ مقاومت مردم ايران اسلامي افزودند، هرگز از صحيفه يادها و خاطره هاي جاودان دلدادگي به انقلاب، اسلام و امام عاشقان، خميني كبير (ره) زدوده نخواهد شد.

شیرگاه یادگار مقاومت ملت ایران است

استاندار مازندران گفت: واقعه هفتم اسفند شيرگاه، نمادي از عزم و اراده ملت غيور ايران در پاسداري از سنگرهاي انقلاب اسلامي است و بايد در تقويم استان و كشور ثبت گردد.

محمد رضا منصوریان فرماندار و نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سوادکوه شمالی با بیان اینکه 7 اسفند شیرگاه نمونه‌ای از مقاومت ولایتمدارانه ملت ایران است اظهار داشت :با تاکید و موافقت استاندار مازندران واقعه هفت اسفند شیرگاه بعنوان روز مقاومت در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شد.