به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شجاعی زاده در کارگروه آموزش در همایش مدیران ستادی و عامل استانهای جمعیت هلال احمر با اعلام تاسیس کتابخانه دیجیتال و ایجاد مراکز تحقیقاتی هلال احمر ابراز امیدواری کرد پژوهشکده جمعیت هلال احمر ایجاد شود.
وی با اشاره به تاسیس مرکز حقوق بشردوستانه در جمعیت هلال احمر گفت: در این کارگروه، تقویت و فعالیت این مرکز زیرنظر موسسه آموزش عالی هلال ایران و همچنین فراهم کردن کادر علمی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شجاعی زاده همچنین با بیان اینکه در این کارگروه، پژوهش، از مهمترین مباحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت، افزود: مقرر شد پژوهشهای آتی جمعیت هلال احمر به صورت کاربردی انجام شود تا نتایج آنها بیشتر به نفع مردم و جامعه باشد.
رئیس موسسه آموزش عالی هلال ایران در ادامه با اشاره به مباحث آموزشی بیان داشت: با توجه به نیازهای هر استان، رشتههای جدید با گرایشهای خاص ایجاد خواهند شد.
شجاعی زاده در ادامه افزود: سرفصلهای دروس تمام رشتههای این موسسه مورد بازبینی قرار میگیرند تا مطابق نیازهای جامعه کاربردی شوند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت کارکنان و دوره های آموزش همگانی که از مهمترین ماموریتهای هلال احمر هستند، اظهار داشت: با همکاری استانها این دورهها تقویت می شوند.
به گفته شجاعی زاده، بازنگری در محتوای آموزشهای تخصصی و نظارت بر آنها تا رسیدن به حد استاندارد نیز از دیگر مواردی بود که در این کارگروه مرد بحث قرار گرفت.
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