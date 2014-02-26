به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شجاعی زاده در کارگروه آموزش در همایش مدیران ستادی و عامل استانهای جمعیت هلال احمر با اعلام تاسیس کتابخانه دیجیتال و ایجاد مراکز تحقیقاتی هلال احمر ابراز امیدواری کرد پژوهشکده جمعیت هلال احمر ایجاد شود.

وی با اشاره به تاسیس مرکز حقوق بشردوستانه در جمعیت هلال احمر گفت: در این کارگروه، تقویت و فعالیت این مرکز زیرنظر موسسه آموزش عالی هلال ایران و همچنین فراهم کردن کادر علمی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شجاعی زاده همچنین با بیان اینکه در این کارگروه، پژوهش، از مهمترین مباحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت،‌ افزود: مقرر شد پژوهش‌های آتی جمعیت هلال احمر به صورت کاربردی انجام شود تا نتایج آنها بیشتر به نفع مردم و جامعه باشد.

رئیس موسسه آموزش عالی هلال ایران در ادامه با اشاره به مباحث آموزشی بیان داشت: با توجه به نیازهای هر استان، رشته‌های جدید با گرایش‌های خاص ایجاد خواهند شد.

شجاعی زاده در ادامه افزود: سرفصل­های دروس تمام رشته‌های این موسسه مورد بازبینی قرار می­گیرند تا مطابق نیازهای جامعه کاربردی شوند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره­های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و دوره ­های آموزش همگانی که از مهمترین ماموریت­های هلال احمر هستند،‌ اظهار داشت: با همکاری استان­ها این دوره­ها تقویت می ­شوند.

به گفته شجاعی زاده، بازنگری در محتوای آموزش­های تخصصی و نظارت بر آنها تا رسیدن به حد استاندارد نیز از دیگر مواردی بود که در این کارگروه مرد بحث قرار گرفت.