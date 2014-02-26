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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

جانی:

پرستاران بیرجندی در هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران خوش درخشیدند

پرستاران بیرجندی در هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران خوش درخشیدند

بیرجند – خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری بیرجند گفت: پرستاران بیرجندی در هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور چهار عنوان برتر این جشنواره را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرستاری شغلی سخت و پراسترس است، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره؛ ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه پرستاری و کاهش این استرس‌ها است.

جانی این جشنواره را موجب تبادلات صنفی، حرفه ای، علمی و ورزشی بین پرستاران سراسر کشور دانست و گفت: برگزاری این جشنواره ها و برنامه های فرهنگی ورزشی در کار پرستاران و ارائه خدمات آنها به مردم تاثیر زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره از 26 بهمن لغایت اویل اسفند در شهرستان آبادان برگزار شد، افزود: کاروان ورزشی پرستاران بیرجند با 14 پرستار در این جشنواره همچون سالهای قبل حضوری پررنگ داشتند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این جشنواره فرهگنی ورزشی در هفت رشته والیبال، فوتسال، دارت، شطرنج، شنا، دو میدانی و تنیس روی میز به رقابت پرداختند.

جانی تاکیدکرد: محمدحسین محمودی، کارشناس پرستاری شاغل در دفاتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه مقام اول رشته شنای زیر 30 سال در بخش مردان و زهرا پرهیز مقام سوم رشته دومیدانی 800 متر را در بخش بانوان ازآن خود کرد.

وی تصریح کرد: همچنین مصطفی احمدی در رشته دومیدانی 1500 متر به مقام پنجم و فهیمه صدقانی به مقام چهارم رشته دارات بانوان در هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور دست یافتند.

کد مطلب 2244657

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