پرستاران بیرجندی در هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرستاری شغلی سخت و پراسترس است، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره؛ ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه پرستاری و کاهش این استرس‌ها است.

جانی این جشنواره را موجب تبادلات صنفی، حرفه ای، علمی و ورزشی بین پرستاران سراسر کشور دانست و گفت: برگزاری این جشنواره ها و برنامه های فرهنگی ورزشی در کار پرستاران و ارائه خدمات آنها به مردم تاثیر زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره از 26 بهمن لغایت اویل اسفند در شهرستان آبادان برگزار شد، افزود: کاروان ورزشی پرستاران بیرجند با 14 پرستار در این جشنواره همچون سالهای قبل حضوری پررنگ داشتند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این جشنواره فرهگنی ورزشی در هفت رشته والیبال، فوتسال، دارت، شطرنج، شنا، دو میدانی و تنیس روی میز به رقابت پرداختند.

جانی تاکیدکرد: محمدحسین محمودی، کارشناس پرستاری شاغل در دفاتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه مقام اول رشته شنای زیر 30 سال در بخش مردان و زهرا پرهیز مقام سوم رشته دومیدانی 800 متر را در بخش بانوان ازآن خود کرد.

وی تصریح کرد: همچنین مصطفی احمدی در رشته دومیدانی 1500 متر به مقام پنجم و فهیمه صدقانی به مقام چهارم رشته دارات بانوان در هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور دست یافتند.