قتل زن تنها توسط نظافتچی افغانی

به گزارش خبرنگار مهر،ساعت 21 روز پنجم خردادماه امسال از طريق مركز فوریت های پلیسی 110 وقوع قتل در خيابان آذربايجان - خيابان گلشن به كلانتري 129 جامي اعلام شد.

با حضور عوامل كلانتري و اكيپ بررسي صحنه قتل اداره دهم مشخص شد زنی 50ساله در محل سکونتش در طبقه اول یک مجتمع مسکونی ، بر اثر اصابت ضربات چاقو توسط قاتل يا قاتلان به قتل رسيده است .

دختر مقتول در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ساعت 7 عصر از محل کار به خانه بازگشتم. وقتی قصد ورود به داخل خانه را داشتم متوجه شدم به علت قرار داشتن کلید در پشت در ، امکان باز کردن در وجود ندارد. به تصور اینکه مادرم در داخل خانه است ، زنگ خانه را زده اما از او هیچ خبری نشد و این در حالی بود که صدای تلویزیون نیز از داخل کاملا به وضوح شنیده می شد.

با دیدن کفشهای مادرم در کنار در ورودی اطمینان پیدا کردم که او در داخل خانه حضور دار. با گذشت حدودا 15 دقیقه به کمک همسایه ی طبقه بالا اقدام به شکستن درب خانه کرده و پس از ورود به داخل خانه با جسد مادرم روبرو شدم که خون زیادی از وی بر روی زمین و لباس هایش ریخته شده بود .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای جنایی، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اداره دهم از طریق اهالی ساختمان اطلاع پیدا کردند که آن روز نظافتچی ساختمان برای نظافت راه پله ها ساختمان به محل جنایت مراجعه و حتی وسایل نظافت را نیز از مدیر ساختمان دریافت کردهاما با این وجود از او هیچ خبری در داخل ساختمان نبود.

کارآگاهان که به غیبت جوان نظافتچی مشکوک شده بودند اطلاع پیدا کردند که نظافتچی ساختمان ، جوانی 30 ساله و تبعه کشور افغانستان است که هفته ای یک بار برای نظافت به ساختمان مراجعه و هر بار نیز پس از انجام نظافت ، حقوق خود را به صورت روزمزد و به صورت کامل دریافت می کند اما با این وجود اهالی ساختمان هیچ اطلاع دقیقی از محل سکونت وی در اختیار ندارند.

تحقیقات در خصوص ناپدید شدن جوان نظافتچی به نام درویش در شرایطی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته بود که بررسی صحنه جنایت نیز حکایت از آن داشت قاتل یا قاتلین بدون هیچگونه تخریب درب اصلی وارد ساختمان شده و مقتوله نیز درب خانه اش را برای آنها باز کرده که همگی این دلایل و شواهد حکایت از آن داشت که قتل توسط فرد یا افرادی انجام شده که به راحتی به داخل ساختمان تردد داشته است .

در شرایطی که عوامل تشخیص هویت ، تیم پزشکی قانونی و کارآگاهان اداره دهم در حال انجام اقدامات اولیه در محل جنایت بودند ، شناسایی انگیزه احتمالی جنایت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .

با توجه به ناپدید شدن جوان نظافتچی و احتمال ارتکاب سرقت ، از دختر مقتول خواسته شد تا با بررسی داخل خانه به کارآگاهان اعلام کند که آیا وسایلی از قبیل پول ، طلا و جواهرات و دیگر اموال باارزش از داخل خانه به سرقت رفته یا نه ؟ که دختر جوان به کارآگاهان اعلام کرد النگوهای مادرم در داخل دستش نیست.

دختر مقتول به کاراگاهان گفت : در طول چند سال مادرم اقدام به خرید تعدادی النگو کرده بود و فکر می کنم که تعداد آنها در حدود 20 حلقه می شد و همیشه به شوخی می گفت : این النگوها را پس از مرگم به یادگار نزد خودت نگهدار تا اگر روزی به پول نیاز پیدا کردی با فروش آنها مشکل حل شود.

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت دقیق درویش . ر ( 31 ساله ) و ساکن در منطقه هشت متری جوادیه راه آهن ، شدند. با شناسایی محل سکونت "درویش" در منطقه جوادیه راه آهن ، کاراگاهان به این مراجعه و اطلاع پیدا کردند که درویش همزمان با زمان جنایت از تهران خارج شده است .

با اطلاع از خروج غیرقانونی درویش از کشور ، هماهنگی های لازم از طریق پلیس بین الملل انجام شد تا نهایتا کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که "درویش" به اواخر بهمن ماه به ایران مراجعت کرده و در حال حاضر نیز در تهران - منطقه خلازیر به عنوان کارگر ساده ساختمانی مشغول به کار شده است . بلافاصله محل کار و استراحت درویش در منطقه خلازیر شناسایی شد و ماموران ساعت یک بامداد او را دستگیر و به اداره دهم پلیس منتقل کردند.

"درویش" که در زمان دستگیری منکر هرگونه ارتکاب جنایت شده بود ، پس از انتقال به اداره دهم و آغاز تحقیقات صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت:هر بار که برای نظافت راه پله ها به ساختمان مراجعه کرده بودم برای گرفتن آب گرم به در خانه ی اهالی ساختمان مراجعه می کردم و در چندین نوبت نیز به در خانه مقتول رفتم.

اولین بار زمانیکه مقتول قصد داشت تا ظرف آب را به من تحویل دهد ، چشمم به طلاهای داخل دستش افتاد. پس از آن ، هربار که مقتول را در ساختمان ملاقات می کردم به یاد طلا و جواهرات داخل دستان او می افتادم و زمانیکه به بهانه های مختلف از قبیل گرفتن آب داغ به درب خانه اش می رفتم مجددا طلاها را در داخل دستش می دیدم و اطمینان پیدا می کردم که هنوز طلاها را دارد تا اینکه تصمیم به سرقت آنها گرفتم.

متهم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : روز جنایت پس از گرفتن وسایل نظافت از مدیر ساختمان ، به بهانه گرفتن آب داغ به در خانه آن زن. در حالیکه مقتول برای آوردن آب داغ به داخل آشپزخانه رفته و در آپارتمان را باز گذاشته بود. با چاقویی که برای سرقت خریده و زیر لباس خود مخفی کرده بودم وارد خانه شدم و اطمینان پیدا کردم که او در خانه تنها است.

مقتول با مشاهده ی من در داخل خانه اش بسیار تعجب کرد و زمانی که متوجه شد که من قصد سرقت طلاهایش را دارم ، قصد ایجاد داد وفریاد در ساختمان را داشت که به او مهلت نداده و چند ضربه با چاقو به او زده و پس از سرقت طلاها به سرعت از ساختمان خارج و از محل فرار کردم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام م قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.