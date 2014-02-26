تورهای نوروزی در سبد گردشگران شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی گرمسیری افزود: گلگشت بهاری (برگزاری تورهای نوروزی در سبد گردشگری خانواده)، برپایی ایستگاه فرهنگی استقبال از مسافران نوروزی در مدخل ورودی شرق تهران ، مهمانی لاله ها (اعزام خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در پنجشنبه آخر سال به بهشت زهرا و عطر افشانی مزار شهدا)، عیادت از بیماران مرکز توانبخشی محک، تقدیر از پرستاران در روز ولادت حضرت زینب (س) از مهمترین برنامه های این حوزره است.

وی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های این معاونت در روزهای پایانی سال گفت: برنامه های دیگری شامل هویت بخشی سیمای بصری شهر،ارسال پیام بهار فاطمی به شهروندان، جمعه بازار کتاب، راهیان نور و اعزام خانواده های شهدا و ایثارگران به مناطق جنگی جنوب کشور نیز برگزار می شود.

زمانی در ادامه افزود: همچنین برپایی ایستگاه فرهنگی طبیعت، برپایی ایستگاه سرافرازی همزمان با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،تجلیل از متصدیان کتابخانه های سطح منطقه ، جشنواره عکس و فیلم کودک برای کودک،جشنواره آیینی فرهنگی و هنری شمسه فاطمی و جمع آوری آثار نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس و فیلم کوتاه، شعر و مقاله نویسی از جمله این برنامه هایی است که در روزهای عید برای شهروندان منطقه برگزار خواهد شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه خاطرنشان کرد: همزمان با سالروز رحلت استاد، معلم قرآنی ابوالشهید مرحوم علی اربابی ، روز شنبه 17 اسفند با حضور شهردار منطقه با خانواده این شهید والامقام دیدار می شود.