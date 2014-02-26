محمدحسین شجاع فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تا زمانی که این مسئولیت را بر عهده دارم سعی خواهیم کرد تمامی برنامه های خود را در مسیر رشد و پیشرفت وزنه برداری قم طبق تقویم هیئت پیش ببریم تا به آنچه که در این مسیر مد نظر هیئت است نائل شویم.

وی ادامه داد: اعزام به رقابت های وزنه برداری قهرمانی رده های سنی مختلف کشور، برگزاری رقابت های لیگ و مسابقات قهرمانی استان قم، برگزاری دوره های مختلف آموزشی و ارتقاء دانش نیروی انسانی و ورزشکاران هیئت و چندین برنامه دیگر جزو مهمترین اولویت های ما از آغاز سال جاری بوده که خوشبختانه طبق تقویم اجرا شده و بخشی از آن نیز تا پایان سال محقق خواهد شد.

سرپرست هیئت وزنه برداری استان قم برگزاری رقابت‌های لیگ وزنه برداری در قم را یکی از برنامه هایی دانست که در اولویت امور مهم هیئت قرار دارد و با تاکید بر اهمیت برگزاری لیگ تصریح کرد: این مهم به ما امکان می دهد که بتوانیم وضعیت فعلی وزنه برداری قم را به خوبی بسنجیم.

وی ابراز کرد: در واقع وقتی صحبت از برگزاری رقابت‌های لیگ می‌شود، بهترین‌های این رشته در قالب تیم‌های باشگاهی فعال در مسابقات لیگ حضور می‌یابند و در این فرصت مناسب است که مربیان ما می‌توانند به ظرفیت موجود در وزنه برداری قم بیشتر آگاه شوند.

شجاع فرد عنوان داشت: هدف ما این است که ابتدا سرمایه گذاری بر روی رده های سنی پایه و کار سازندگی از پایه را انجام بدهیم اما در کنار آن به قهرمانان و چهره های شاخص این رشته نیز به صورت ویژه بها داده و آنها را برای حضور در عرصه قهرمانی مورد حمایت قرار بدهیم.

وی یاد آور شد: وزنه برداری قم از ظرفیت غنی و بسیار خوبی برخوردار است به طوری که ما در موجودی فعلی این رشته قهرمانان ارزشمندی همچون قلی زاده، داودی و افشاری را به صورت کاملا آماده برای حضور پرقدرت در رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی کشور داریم و این ورزشکاران توانمند با توجه به فاصله زمانی اندک تا آغاز پیکارهای قهرمانی کشور با تلاش و تمرین جدی آماده قهرمانی هستند و قطعا در جدال با برترین های کشور حرف های زیادی برای گفتن دارند.

