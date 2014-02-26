قیمت انواع خشکبار در آستانه سال نو/ یک کیلو آجیل معادل یک دهم عیدی کارمندان

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال شب عید که فرا می رسد، تقاضا برای خرید برخی از کالاها از سوی مردم بالا می رود و همین امر سبب می شود که بازار خرید و فروش این کالاها رونق گیرد. این در شرایطی است که قیمت برخی اقلام آن به اندازه ای بالا است که قدرت خرید مردم کفاف نمی دهد و بازار این کالاها نیز کساد است.

این در حالی است که هم اکنون البته نسبت به سال‌های بحرانی پسته که قیمت آن تا هشتاد هزار تومان نیز بالا رفته بود، بازار اندکی متعادل شده است و قیمت با کاهش 30 هزار تومانی به 50 هزار تومان رسیده است، اما همین کاهش قیمت نیز سبب نمی شود که طیف گسترده تری از مردم بتوانند این کالا را بخرند و در سبد هزینه های خود قرار دهند.

در این میان اگر عیدی یک کارمند را با 3 نفر فرد تحت تکفل، 500 تومان در نظر بگیریم، خرید تنها یک کیلوگرم پسته، یک دهم عیدی وی را در بر می گیرد و اگر قرار باشد سایر اقلام خشکبار را نیز به این رقم اضافه کرد، بخش عمده ای از درآمد فوق‌العاده یک خانواده باید صرف خرید آجیل شود. البته قیمت هر کیلوگرم آجیل نیز بستگی به مرغوبیت، بین 40 تا 50 تومان باشد، باز هم یک دهم عیدی یک فرد صرف خرید آجیل می شود، در حالیکه هزینه های دیگر نیز بر این خانواده مترتب است.

در این میان، برخی از فروشندگان نیز برای اینکه قدرت خرید مردم را در زمینه خرید آجیل شب عید بالا ببرند، تلاش کرده اند تا با مخلوط کردن آجیل مرغوب و با سطح کیفی پایین تر، قیمت را تنزل دهند تا تعداد بیشتری از مصرف کنندگان بتوانند خرید داشته باشند.

بررسی های میدانی مهر حکایت از آن دارد که برخی فروشگاههای زنجیره ای و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، قیمت آجیل را تا حد قابل توجهی پایین آورده اند تا مردم بیشتری بتوانند خرید داشته باشند، اما سطح کیفی نیز در سطح آجیل مرغوب نیست و کیفیت برخی اقلام از جمله پسته، کاهش یافته است و پسته ریزتری در این آجیل مخلوط شده است.

هم اکنون قیمت هر بسته 430 گرمی پسته کله قوچی 18800 تومان، گردو 23 هزار تومان، کشمش سبز 7000 تومان، مغز فندق 15 هزار تومان، بادام شور با پوست 22100 تومان، مغز بادام 33800 تومان و پسته اکبری 33050 تومان است.

قیمت هر بسته 430 گرمی آجیل شیرین 27600 تومان، آجیل شور 27300 تومان، تخمه هندوانه 7800 تومان، تخمه آفتابگردان 4300 تومان و تخمه کدو 15600 تومان است.