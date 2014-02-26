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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

دوره تربیت مربی پیش دبستانی قرآن کریم در سپیدان آغاز شد

دوره تربیت مربی پیش دبستانی قرآن کریم در سپیدان آغاز شد

سپیدان – خبرگزاری مهر: اولین دوره تربیت مربی پیش دبستانی قرآن کریم وابسته به دفتر امام جمعه شهرستان سپیدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی از امروز چهارشنبه به مدت هفت روز در سالن هلال احمر شهرستان با حضور دواستاد مطرح از موسسه قرآنی موقوفه مکتب الزهراثارالله شیراز با42نفر قرآن پژوه کار خود را آغاز کرد.

امام جمعه شهرستان سپیدان صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این دوره بحث آموزش را قوه محرکه هر مجموعه علمی فرهنگی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه زمینه فراگیری قرآن کریم در شهرستان ضعیف است، ستادی تحت عنوان ستاد قرآنی غدیربا مدیریت دفتر امام جمعه وسازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و با اهتمام ویژه در خصوص فراگیری عامی کلیه اقشار،عزم خود را در تبدیل کردن شهرستان سپیدان به شهرستان قرآنی با همت، برنامه ریزی وحضورگسترده کلیه اقشاردر برنامه ها جزم کرده است.

حجت الاسلام سید عبدالرحمن موسوی انور در بخش دیگری از سخنان خودضمن توصیه به قرآن پژوهان حاضر، تزکیه قرآنی را مهمتر از تعلیم قرآنی دانست وباانتقاد به روند اجرای کلیه مهدهای کودک باتوجه به نیاز کودک به تربیت صحیح وقرآنی، خواستاربازنگری استعلامات کلیه مربیان مهدهازیر نظر یک شخص روحانی وعالم شد.

کد مطلب 2244688

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