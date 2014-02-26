نرخ ماليات بر ارزش افزوده سال آينده 8 درصد اعلام شد/ افزایش دو درصدی در یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 93 به هشت درصد خبر داد و گفت: ما به عنوان مجري قانون موظفيم اين مصوبه را اجرا کنيم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بيان اينکه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده نرخ اين ماليات بايد هفت درصد تعيين مي شد، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي يک درصد اضافه شده به اين نرخ، براي تامين هزينه هاي بهداشت و درمان مردم است.

وي در ادامه افزود: در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزود، نرخ مشخصي را پيشنهاد نداده ايم بلکه نقاط ضعف اجراي آزمايشي 5 ساله را اصلاح مي کنيم.

معاون وزیر اقتصاد از اثربخشي قابل توجه ماليات بر ارزش افزوده در تحقق درآمدهاي مالياتي سخن گفت و افزود: 74 درصد از درآمدهاي وصولي سالجاري مربوط ماليات بر ارزش افزوده است.

وي با بيان اينکه در بسياري از کشورهاي پيشرفته، نرخ ماليات بر ارزش افزوده تا 23 درصد هم تعيين شده است، تصريح کرد: در کشور ما نرخ ماليات بر ارزش افزوده تا پايان برنامه پنجم هشت درصد است و ما هنوز پيشنهاد مشخصي را براي برنامه ششم توسعه ارايه نداده ايم و فعلا اصلاحات ديگري موردنياز است که انجام شود اما اگر بنا باشد افزايشي صورت گيرد، ممکن است تغيير رويه اي در ساير نرخ ها داشته باشيم.